هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزيرة غوام فى المحيط الهادئ

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة وقع على بعد 170 كيلومترا شمال قرية ميروزو".

وأضافت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي الشهر الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

و ذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترًا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترًا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترًا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترًا.