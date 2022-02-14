جونسون يتوجه إلى أوروبا لمواصلة جهوده حول أوكرانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يعتزم زيارة أوروبا مجددًا هذا الأسبوع لمواصلة جهوده الدبلوماسية لتهدئة الأزمة الأوكرانية.

وأشار المكتب إلى أن "جونسون سيتحدث في الأيام المقبلة إلى عدد من القادة حول الوضع الحالي ،ويعتزم التوجه إلى أوروبا مرة جديدة في نهاية الأسبوع، حيث زار قبل أسبوعين كييف لتقديم دعمه لها".

وأضاف: "يرغب جونسون في التحدث خصوصًا إلى قادة بلدان شمال أوروبا ودول البلطيق، بعد لقائه الأسبوع الماضي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج وقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وليتوانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي".

وأكد المتحدث باسم مكتب جونسون أن "الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى نقطة حرجة.. كل المعلومات التي في حوزتنا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي وقت.. ستكون لهذا عواقب كارثية على أوكرانيا وروسيا".

وأضاف: "لا تزال هناك فرصة لوقف التصعيد والدبلوماسية، وسيواصل رئيس الوزراء العمل بلا كلل إلى جانب حلفائنا لجعل روسيا تبتعد عن حافة الهاوية".

وفشلت جولات عدة من المحادثات خلال الأيام الأخيرة في حل الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها "واحدة من أخطر الأزمات منذ نهاية الحرب الباردة قبل 3 عقود".

وعلى صعيد آخر، يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين من خلال استئناف المحادثات التجارية العالقة منذ سنوات.

وذكرت مجلة بولتيكو في نسختها الأوروبية أنه تم تكليف وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة بتنظيم محادثات وزارية رفيعة المستوى مع الحكومة الصينية لأول مرة منذ عام 2018.

وأشارت المجلة إلى أن القرار قد يثير رد فعل عنيفة من نواب حزب المحافظين الذين يساورهم القلق بشأن سجل حقوق الإنسان في الصين والتداعيات الأمنية لإقامة علاقات أوثق مع بكين.

ويجري مسؤولو الحكومة البريطانية مناقشات حول عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين المملكة المتحدة والصين هذا العام.

وعُقدت مثل هذه الاجتماعات بين البلدين سنويًا حتى عام 2018، عندما تدهورت العلاقات الثنائية بسبب تصرفات بكين في هونج كونج.