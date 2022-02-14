المغرب.. الأمير مولاى إسماعيل يخضع لعمل جراحى فى ألمانيا

أفاد موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصدر مطلع بأن الأمير مولاي إسماعيل خضع الجمعة الماضي لعمل جراحي بأحد المستشفيات الخاصة في ألمانيا.

ووفق المصدر فقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، وأكد الموقع المغربي أن الأمير سيمكث في المستشفى تحت المراقبة الطبية حتى نهاية الأسبوع، على أن يخضع لفترة نقاهة بعد ذلك مع اتباع حمية خاصة.

وأشار إلى أن الأمير مولاي إسماعيل رافقته في رحلته العلاجية زوجته الأميرة لالة أنيسة (ذات الأصول الألمانية) وتابع حالته الملك محمد السادس وأفراد الأسرة الملكية.