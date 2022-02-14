الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب.. الأمير مولاى إسماعيل يخضع لعمل جراحى فى ألمانيا

الأمير مولاى إسماعيل
الأمير مولاى إسماعيل

أفاد موقع "هسبريس" المغربي نقلا عن مصدر مطلع بأن الأمير مولاي إسماعيل خضع الجمعة الماضي لعمل جراحي بأحد المستشفيات الخاصة في ألمانيا.

 

ووفق المصدر فقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح، وأكد الموقع المغربي أن الأمير سيمكث في المستشفى تحت المراقبة الطبية حتى نهاية الأسبوع، على أن يخضع لفترة نقاهة بعد ذلك مع اتباع حمية خاصة.

 

وأشار إلى أن الأمير مولاي إسماعيل رافقته في رحلته العلاجية زوجته الأميرة لالة أنيسة (ذات الأصول الألمانية) وتابع حالته الملك محمد السادس وأفراد الأسرة الملكية.

المانيا المغرب عمل ألم الأم ألمان سماع مول اسماعيل عمل جراحي لمانيا الأ الماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«الصحة»: تسجيل 2131 إصابة جديدة بكورونا.. و57 حالة وفاة

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟