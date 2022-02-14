الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الجزائرية تصادق على مشروع إنجاز الطريق البرى مع موريتانيا

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا لإنجاز الطريق البري الرابط بين تندوف الجزائرية (جنوب غربي البلاد)، والزويرات الموريتانية، والموقعة في 28 ديسمبر الماضي.


وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم - أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إنجاز طريق يربط بين المدينتين على مسافة 775 كم، من قبل مجموعة من المؤسسات الجزائرية.


وبحسب البيان، سيسمح هذا الطريق للجزائر بإنجاز أول مشروع ضخم ذا أهمية كبيرة خارج حدودها، لأول مرة منذ الاستقلال عام 1962.


يذكر أن طريق "تندوف - الزويرات" يمتد على مسافة 800 كم، ليكون أحد أهم الطرق التي ستربط بين الجزائر وموريتانيا ، لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

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