الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بيشوى جورج يشيد بمبادرة «حياة كريمة»

بيشوى جورج
بيشوى جورج

أشاد بيشوي جورج نائب رئيس مجلس أمناء موسسة الرجاء للرعاية والتنمية  بمبادرة "حياة كريمة" ومردودها على الشعب واستفادة عدد كبير من المحرومة من خدمات مختلفة سواء على المستوي الصحي أو المعيشه أو حتى البنية التحتية.

 

وأضاف "جورج"، في تصريحات له، أن العديد من المحافظات في مختلف أنحاء مصر حصلت على فرص تنمية  حقيقية خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات طويلة من الحرمان من أي تطوير.

 

وأوضح أنه من المعروف ان أنشطة مباردة "حياة كريمة" خلال الشهور الأخيرة غطت محافظات مختلفة في مصر منها على سبيل المثال لا الحصر المنوفية والقليوبية والجيزة.

 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

 

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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