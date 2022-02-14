الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية

السكة الحديد
السكة الحديد

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية، حيث تهتم هيئة السكة الحديد بشكل كبير بمواعيد القطارات فى خط الصعيد نظرا لتردد عدد ضخم من المواطنين على تلك القطارات بشكل يومي، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد القطارات ومنها:

مواعيد قطارات المنيا - القاهرة

قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرآ

 

قطار 185 مختلط الساعة 4:10صباحآ

 

قطار 973 روسي الساعة 4:30صباحآ

 

قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرآ

 

871مكيف الساعة 5:40 صباحآ

 

قطار 997مكيف الساعة 6:30صباحآ

 

قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحآ

 

قطار 89 مكيف 7:40 صباحآ

974  روسي الساعة 5:20 صباحا

قطار 1006 روسي الساعة 6:00صباحا

 

قطار 978 (vip)الساعة 6:30  صباحا

 

980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحا


 

80 روسي الساعة 8:30  صباحا

 

قطار 1004 روسي الساعة 9:30  صباحا

 

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00  صباحا

 

قطار 158 روسي  10:30 صباحا


 

قطار 982 مكيف الساعة 12:00ظهرآ

 

قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرآ

 

قطار 986مكيف الساعة 1:00ظهرآ

 

قطار 186مختلط الساعة 1:30ظهرآ

 

قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرآ

 

قطار 162 روسي  الساعة 2:20 ظهرآ

 

قطار 164 روسي  الساعة 3:30ظهرآ

 

قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرآ

 

قطار 972 روسي  الساعة 4:20 عصرآ

 

قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساءآ

 

قطار  872 مكيف 5:45 مساء

 

قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء


 

قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساءا


 

قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساءا

«السكك الحديدية»: ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات تراجعت


 

قطار 88مكيف الساعة 8:00 مساءا

 

قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساءا

 

قطار 2014 خدمة خاصه 9:00 مساءا

 

قطار 976 خدمة خاصه 9:30 مساءا


 

قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساءا


 

قطار 90 مميز الساعة 10:15مساءا


 

قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساءا


 

قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساءا


 

قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا


 

قطار 934 خدمة خاصه 1:10  ليلا


 

 

قطار 989 مكيف الساعة 8:30  صباحا

 

قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا


 

قطار 1011 روسي الساعة 9:55  صباحا

 

قطار 971 مكيف الساعة 9:20  صباحا

 

قطار 991 مكيف الساعة 10:30  صباحا


 

 

قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا


 

قطار 987 مكيف الساعة 12:20ظهرآ


 

قطار 833 روسي  الساعة 12:30 ظهرآ

 

قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرآ

 

قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرآ

 

قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرآ

 

157 روسي  الساعة 3:15 ظهرآ

 

981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرآ

 

975 روسي الساعة 4:45 عصرآ

 

979 خدمه خاصه 5:20 مساءآ

 

قطار 81 روسي ألساعة 5:35 عصرآ

 

983 مكيف الساعة 6:30 مساءآ

 

935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 م

 

قطار 1007 روسي الساعة 11:20 م

مواعيد قطارات المنيا خط الصعيد هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات مواعيد القطارات فى خط الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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