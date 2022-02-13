الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عم الطفل فواز القطيفان يكشف تفاصيل تحريره

جريدة الدستور

قال مصعب القطيفان، عم الطفل فواز القطيفان، إن الأسرة نجحت في تحرير "فواز"، مقابل فدية مالية قيمتها 105 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن "فواز" بصحة جيدة، وعاد إلى الأسرة بخير وسلامة، والكل فرح بعودته إلى أهله سالمًا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مدة الاختطاف وصلت لـ 3 شهور و10 أيام، لافتًا إلى أن مبلغ الفدية كبير جدًا، واضطرت العائلة إلى بيع ممتلكاتها من الأراضي بأبخس الأسعار، للحصول على المبلغ المطلوب.

 

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

معًا للترشيد.. «حياة كريمة» تخوض معركة الحفاظ على المياه

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟