عم الطفل فواز القطيفان يكشف تفاصيل تحريره

قال مصعب القطيفان، عم الطفل فواز القطيفان، إن الأسرة نجحت في تحرير "فواز"، مقابل فدية مالية قيمتها 105 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن "فواز" بصحة جيدة، وعاد إلى الأسرة بخير وسلامة، والكل فرح بعودته إلى أهله سالمًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مدة الاختطاف وصلت لـ 3 شهور و10 أيام، لافتًا إلى أن مبلغ الفدية كبير جدًا، واضطرت العائلة إلى بيع ممتلكاتها من الأراضي بأبخس الأسعار، للحصول على المبلغ المطلوب.