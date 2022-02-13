آخرها في «كلام الناس»:أزمات لاحقت الفنانة ياسمين رئيس

تصدّرت الفنانة ياسمين رئيس قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، بالتزامن مع نجاح مسرحيتها "أحفاد ريا وسكينة"، التي قدمتها على مسرح بكر الشدي - البوليفارد، في الفترة ما بين 9 وحتى 12 فبراير الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، وحصدت العروض جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

جاء تصدر باسمين رئيس لـ"تريند" منصات التواصل الاجتماعي عقب تصريح زوجها الذي قال فيه إنه ليس لديه أى مانع فى أن تقدم زوجته مشاهد رومانسية في أي عمل فني تقدمه، ولا مانع من القبلات المتبادلة ما دام فى إطار العمل الدرامى، مضيفًا أنه ليس لديه أى مانع فى أن يقال عنه زوج الممثلة.

لم تكن هذه هى الأزمة الأولي التي واجهت ياسمين رئيس، لكنها واجهت مؤخرًا العديد من الأزمات نرصدها في التقرير التالي.

أزمة ياسمين رئيس من خلال فيلم ١٢٢ مع طارق لطفي

من ضمن المشكلات التي واجهت ياسمين وجعلتها عرضة لنيران السوشيال ميديا أنها كانت تواجة أزمة فور دخولها بطولة فيلم 122 حيث إنها لم تستكمل العمل بعد أن تسببت في العديد من المشاكل وجعلت فريق العمل ينفر منها، ورغبتها في وضع اسمها في دور البطولة قبل النجم طارق لطفي، ما دفع فرق العمل إلى الاستغناء عنها والاستعانة بأمينة خليل، لكن تلك الأزمة تعتبر واحدة من ضمن أزمات كثيرة تعرضت لها الفنانة الشابة.

ياسمين غردت عبر حسابها الرسمي للتدوين المصغر "تويتر" بكلماتها غامضة وذلك في سياق تصريحات زوجها هادي الباجوري خلال أحد البرامج التليفزيونية أمس، حيث أثارت تلك التغريدة متابعي ياسمين فور وضعها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة وهو أول تعليق لها بعد أزمة تصريحات الباجوري خلال البرنامج.

ودونت ياسمين رئيس بعض الكلمات الغامضة قالت فيها: "تتغير المرأة كثيرًا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمدا، ومهما كان مقدار معزتها لهذا الشخص ستختصر حديثها وعلاقتها معه".

أزمة ياسمين وشاكوش

كما واجهت ياسمين رئيس أزمة كبيرة بعد الاغنية التي شاركت فيها مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في أغنية «حبيبتي» التي طرحت خلال الشهور الماضية، من خلال موقع «يوتيوب».

لم يكن الجمهور فقط الذي اعترض علي مشاركتها شاكوش كلمات الأغنية، لكن هناك من داخل الوسط الذي شن هجومًا حادًا منهم المنتج وليد منصور الذي قال عبر حسابه على «فيسبوك»: "الفنانة ياسمين رئيس، ليه بس كده؟، إنت نجحت في المسلسل وبقالك فترة مركزة في عمل بتعمليه ليه، بلا داعي تعملي كده ليه؟"

واصل منصور: "الممثلين عاوزين يركبوا تريند وخلاص، صح أو غلط، بجد نفسي الممثل يركز فقط في تمثيل يغني لو الدراما عاوزة كده مش عمال على بطال، كله عاوز يغني مهرجانات وأي حاجة، يا نجوم مش كده والله".

وتابع المنتج الفني" المطرب مطرب، والممثل ممثل، علشان إحنا في مصر محدش نجح قوي في الاثنين مع بعض نفس النجاح غير عبدالحليم وتامر حسني أنجم من غنى ومثل مع بعض، وطبعا في نجوم تانية كتير بس مش نفس درجة النجاح دي، أتمنى ياسمين تحاول توقف الأغنية، أو تشوف حل علشان كل الناس زعلت قوي، خاصة مش دويتو مع عمرو أو تامر أو حماقي أو منير كنا قولنا نشوف، ده مهرجان شعبي يا ياسمين".

“كلام الناس” وأزمة زوج !

كان آخر هذه الأزمات التي لاحقت ياسمين رئيس تصريح زوجها المخرج هادي الباجوري الذي خرج فضائيًا وقال في برنامج “كلام الناس”:"ليس لدى مانع أن يتم تقبيل زوجتي في المشاهد الرومانسية في سياق الدراما"، كما أنه يمكن أن يطلق عليه لقب "زوج الفنانة" في سبيل نجاحها.

وقال الباجوري خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر: "بوسة فيلم قمر 14 عادية، والقبلات كانت حاجة عادية في السينما من 20 سنة، وأنا مش هغير نفسي عشان الجمهور هما اللي محتاجين يتعالجوا.. والبوسة ليها معني في الفيلم وتمثل حب وتكون ضمن السياق الدرامي وداخل السيناريو".

كما وضح أنه لا يوجد عنده أي مشكلة من خلال مشاركة زوجته الفنانة ياسمين رئيس في مشهد رومانسي، مما دفع الجمهور إلي الهجوم عليه من خلال تصريحاته المبالغ بها عن زوجته.