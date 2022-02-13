ياسمين سمير: «كنز الدنيا» محطة فارقة فى مشواري

أعربت الفنانة ياسمين سمير عن سعادتها بتصدر العرض المسرحي «كنز الدنيا» الذى يقوم ببطولته نخبة من شباب ذوي الهمم تحت قيادة الفنان أشرف عبدالباقى، «التريند» على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ومحرك البحث «جوجل».

«كنز الدنيا» أول عمل فني مسرحي يتناول حياة ذوي الهمم ويناقش القضايا الاجتماعية المتعلقة بهم بصورة شاملة ومختلفة، فضلًا عن طابع التشويق والكوميديا التى يقدمها، مع الأداء التمثيلي المدهش لأبطاله.

وقالت «ياسمين» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن وجودها ضمن فريق الفنان أشرف عبد الباقى شرف كبير لها، خاصة أنه الذى اكتشفها ووقف بجانبها منذ بداية مشوارها الفني؛ وأكدت أن فكرة العمل فريدة من نوعها ولم تقدم على المستوى الفني من قبل، ويعد الأول بين الأعمال المسرحية الذى يناقش طبيعة حياة ذوي الهمم على كافة الأصعدة فى المجتمع.

وأشارت إلى أنها تجسد شخصية محورية تدعى «سعاد» سيدة مُسنة وجدة أحد الأطفال أصحاب متلازمة «داون»، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ومن هنا يتم مناقشة قضايا عديدة هامة تخص ذوي الهمم فى المجتمع وتناقش نظرة أفراد المجتمع لهم،

وكيفية التعامل معهم خاصة أنهم من أهم وأرقى وأذكى وأنبل الأشخاص الذي يمكن التعامل معهم على وجه الأرض، كما يتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم وأطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم مؤكدة ان العرض سيخلق حالة من الانتعاشة على الساحة المسرحية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت «ياسمين»: عندما علمت أننى سأشارك فى عمل، يقوم ببطولته الشباب الموهوب من «ذوي الهمم» زادت مسؤليتى وأدركت ان دورى سيكون نقطة فارقة فى مشواري الفنى، على الرغم من أن مساحة الدور ليست كبيرة خلال الأحداث.

وتابعت: "حرصت أن اقدم أحسن ما عندى خصوصا بعد نجاح مسرحية "اللوكاندة" و"جريمة فى المعادي".

وأكدت أن ثقة وإيمان أشرف عبد الباقى بموهبتها، جعلها متحمسة لتقديم الشخصية بشكل أفضل، وقالت: “أستاذ أشرف كان داعم لى بقوة طوال الوقت، وهو ما جعلنى أستفيد من خبرته الفنية الكبيرة، وفى الكواليس يتسم بالطيبة وخفة الظل ونشر الطاقة الإيجابية بين فريق العمل ويمد الجميع بخبرته للخروج فى أفضل صورة”.

واختتمت: “تعلمت الكثير وما زلت أتعلم على يد الأستاذ أشرف، الذى اعتبره أبًا وأخًا وصديقًا لى”.

تفاصيل افتتاح «كنز الدنيا»

ونظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الخميس، العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» التي تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم؛ وحضر العرض الخاص، الذى اقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، نخبة كبيرة من الوزراء منهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الأطفال ذوي الهمم.

بوستر مسرحية كنز الدنيا

«كنز الدنيا» تقام تحت رعاية وزارة التضامن، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وهي قائمة على سيناريو وحوار اجتماعي لايت يناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم، وتحتوى على مواقف درامية مبنية على المفارقات الكوميدية لا يوجد فيها أى مساحة للتصنع أو الإفيهات المستهلكة.

صناع وأبطال «كنز الدنيا»

«كنز الدنيا» كتبها الثنائي عيسى جمال ووليد هندي، وأخرجها أشرف عبد الباقي، صاحب الفكرة الاساسية والذي وضع ملامح مختلفة لكل المشاركين فى العمل، الذى يضم مجموعة كبيرة من شباب ذوى الهمم منهم أحمد طارق بطل السباحة لذوى الهمم، وسما رامي أول طالبة تلتحق بكلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري في مصر، وأول سفيرة للنوايا الحسنة من داون؛ إضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم المسرح منهم ياسمين سمير، وإبرام سمير، وعلي المصري، وملك ياسر، وشريف حسني؛ وكتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وصمم الديكورات دكتور محمود سامي وألحان شادي عويضة.