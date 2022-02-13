«السكة الحديد»: ضبط عملية التهرب من دفع قيمة التذاكر قلل من خسائر الهيئة

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك ارتفاعا في إيرادات السكة الحديد خلال الفترة الماضية، بسبب ضبط عملية التهرب من دفع قيمة التذاكر من خلال البوابات الإلكترونية الموجودة فى المحطات الرئيسية.



وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة للدستور، أن ارتفاع قيمة الإيرادات يرجع إلى تشديد هيئة السكة الحديد، الرقابة على التذاكر من خلال تأكد الكمسارية من توافر التذاكر مع الركاب خلال الرحلة، وفى حال عدم توافر التذكرة يتم تغريم الركاب الى جانب دفع قيمة التذكرة كاملة، وفى حال الاعتراض على الأمر، يتم تحرير محضر بالواقعة.



وتابعت المصادر، إن معدل ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الماضية سوف يساهم بشكل كبير فى تقليل خسائر مرفق السكة الحديد من خلال الاستمرار في ضبط عملية التهرب من دفع قيمة التذاكر.