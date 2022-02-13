الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نتائج 6 ابتدائي| رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الأول

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الأول.. يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خطوات الحصول على النتائج.

الدستور” تستعرض رابط وتفاصيل نتيحة الصف السادس الابتدائي، عن نتائج العام الدراسي الأول 2021/2022، خاصةً عقب إنتهاء الاختبارات الشهر الماضي، وسط مجموعة من الإجراءات الوقائية اللازمة، بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19).

نتائج 6 ابتدائي

في السياق، تعلن محافظة القاهرة نتائج الطلاب 6 ابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي من أهم المنصات التعليمية التي بها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الأول

يتيح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الاول 2021/2022، عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح، ورصد وجمع الدرجات، وأتباع الخطوات كالآتي:

1- الدخول علي موقع نتائج مرحلة التعليم الأساسية عبر الرابط التالي
https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages.
2- إختيار أيقونة "الاستعلام عن النتائج".
3-  تحديد الصف الدراسي المنتمي إليه الطالب والفصل الدراسي سواء (الأول - الثاني).
4- إدخال بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.
5- تسجيل رقم جلوس الطالب في الإمتحان.
6- الضغط على زر "الاستعلام ".
7- يظهر للطالب جميع الدرجات بشكل دقيق.

تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ الأربعاء

مدارس الجيزة تعلن كشوف نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم

تقسيم درجات امتحانات الشهادة الابتدائية 2022

يتم تقسيم الدرجات في المواد الدراسية للصف السادس الإبتدائي، كما يلي:

• تأتي الدرجة النهائية فى مادة اللغة العربية، 100 درجة مقسمة على 10 أسئلة.
• تأتي الدرجة النهائية في مادة الرياضيات، 80 درجة مقسمة على 7 أسئلة.
• تأتي الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، 40 درجة مقسمة على 5 أسئلة.
• تأتي الدرجة النهائية في مادة العلوم، 40 درجة مقسمة على 4 أسئلة.
• تأتي الدرجة النهائية في مادة الدراسات الاجتماعية، 40 درجة مقسمة على 4 أسئلة.

«محامين جنوب القاهرة» تكشف موعد إعلان نتيجة مسابقتها بالعلوم القانونية

فعال.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بنى سويف برقم الجلوس فقط

 

 

نتيجة نتيجة الشهادة الابتدائية نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الشهادة الابتدائية الأداب رابط رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول النتائج نتيحة الصف السادس الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

محمد جبر: أحلم بفؤاد المهندس ونجيب الريحانى ومحمد صبحى (حوار)

معًا للترشيد.. «حياة كريمة» تخوض معركة الحفاظ على المياه

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟