نتائج 6 ابتدائي| رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الأول.. يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خطوات الحصول على النتائج.

“الدستور” تستعرض رابط وتفاصيل نتيحة الصف السادس الابتدائي، عن نتائج العام الدراسي الأول 2021/2022، خاصةً عقب إنتهاء الاختبارات الشهر الماضي، وسط مجموعة من الإجراءات الوقائية اللازمة، بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19).

نتائج 6 ابتدائي

في السياق، تعلن محافظة القاهرة نتائج الطلاب 6 ابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي من أهم المنصات التعليمية التي بها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الأول

يتيح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الاول 2021/2022، عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح، ورصد وجمع الدرجات، وأتباع الخطوات كالآتي:

1- الدخول علي موقع نتائج مرحلة التعليم الأساسية عبر الرابط التالي

https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages.

2- إختيار أيقونة "الاستعلام عن النتائج".

3- تحديد الصف الدراسي المنتمي إليه الطالب والفصل الدراسي سواء (الأول - الثاني).

4- إدخال بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

5- تسجيل رقم جلوس الطالب في الإمتحان.

6- الضغط على زر "الاستعلام ".

7- يظهر للطالب جميع الدرجات بشكل دقيق.

تقسيم درجات امتحانات الشهادة الابتدائية 2022

يتم تقسيم الدرجات في المواد الدراسية للصف السادس الإبتدائي، كما يلي:

• تأتي الدرجة النهائية فى مادة اللغة العربية، 100 درجة مقسمة على 10 أسئلة.

• تأتي الدرجة النهائية في مادة الرياضيات، 80 درجة مقسمة على 7 أسئلة.

• تأتي الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، 40 درجة مقسمة على 5 أسئلة.

• تأتي الدرجة النهائية في مادة العلوم، 40 درجة مقسمة على 4 أسئلة.

• تأتي الدرجة النهائية في مادة الدراسات الاجتماعية، 40 درجة مقسمة على 4 أسئلة.