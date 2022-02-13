وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين حول انخفاض أسعار السلع

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن السبب وراء زيادة أسعار السلع خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن التغيرات المناخية أحد الأسباب خلف هذا الأمر، وزف بشرى سارة للمواطنين حول انخفاض أسعار السلع.

وقال علي المصيلحي، في تصريح خاص لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الأسعار مستقرة في محافظة الإسكندرية حاليًا، لافتًا إلى أن الأسواق الصغيرة استغلت صعوبة الجو وقلة المعروض من السلع.

وأضاف وزير التموين أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار جميع السلع، لافتًا إلى التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية والتجار.