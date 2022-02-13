وزير التعليم يكشف: هؤلاء من تطبق عليهم غرامة الغياب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن غرامة الغياب بالمدارس لا علاقة لها بالغياب، ولكنها فلسفة حاكمة أكبر من ذلك بكثير، فالحكومة مكلفة بترشيد الدعم الحكومي وأنه يصل إلى مستحقيه.

وأشار الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، إلى أن ترشيد الدعم الحكومي في سياق هذا الحوار، مشيرًا إلى أن نسية التزايد في التعداد السكاني كبير، وهناك كثير من ممارسات الإنجاب الكثيرة، وتكون من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة وكل أنواع الدعم، ومن ثم يسربون أولادهم من التعليم للعمل تحت السن القانونية، أو زواج القاصرات.