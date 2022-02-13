اليمن تطالب مواطنيها بمغادرة الأراضي الأوكرانية

دعت اليمن، اليوم الأحد، مواطنيها المقيمين في دولة أوكرانيا إلى مغادرتها، والراغبين في السفر إليها على تأجيله في الوقت الراهن.

وحثت السفارة اليمنية في وارسو، جميع مواطني اليمن الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، كما دعت اليمنيين المتواجدين داخل الأراضي الأوكرانية والذين ليس لديهم أعمال ضرورية إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية وذلك حرصاً على سلامتهم.

ونشرت السفارة في موقعها الرسمي على الانترنت رابطا لليمنيين المتواجدين داخل الأراضي الأوكرانية لتسجيل بياناتهم.

وكان عدد من دول عربية دعت، في وقت سابق، رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرتها، كما حثت الراغبين في السفر إليها على تأجيله.

ونصحت أوكرانيا شركات الطيران، اليوم الأحد، بتجنب التحليق فوق البحر الأسود اعتبارا من يوم الإثنين حتى يوم السبت بسبب المناورات البحرية الروسية التي ستجرى هناك.

وقالت وكالة الإعلام الروسية "ريا"، إن ما يزيد على 39 سفينة روسية بدأت عمليات تدريب قرب شبه جزيرة القرم في إطار مناورات بحرية أوسع.

وقالت هيئة الطيران الحكومية الأوكرانية: "اعتبارا من الغد تُنصح شركات الطيران بعدم التحليق.. فوق هذه المنطقة وبالتخطيط لمسارات مثلى مسبقا آخذة الوضع الراهن في الحسبان".

وأوضحت أن المجال الجوي فوق أراضي أوكرانيا ما زال مفتوحا.

ومع إعلان شركة الطيران الفرنسية- الهولندية "إير فرانس- كي. إل. إم" وقف رحلاتها إلى أوكرانيا وإعلان شركة لوفتهانزا الألمانية أنها تبحث تعليق رحلاتها لها.

قال مسئول أوكراني كبير، اليوم الأحد، إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي ردا على الحشد العسكري الروسي.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها إزاء قرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.