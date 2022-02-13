ملك البحرين: مصر تشهد تطورًا حضاريًا وتنمويًا فى عهد الرئيس السيسى

أكد عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن ما تشهده مصر من تقدم حضاري وتنموي هو بفضل وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائماً على تقدم وطنه، مثمنًا المواقف الراسخة لمصر بقيادة الرئيس السيسي، والداعمة لمملكة البحرين، ومنوهاً بدور مصر المحوري في الدفاع عن مصالح الأمة العربية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحرينى اليوم في قصر الصافرية المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة زيارته للبلاد، حيث نقل إلى العاهل البحرينى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها باستمرار التقدم والتطور.



كما أعرب العاهل البحرينى عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها جمهورية مصر العربية والتي تزداد رسوخًا وقوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي طوّر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومصر.



ورحب العاهل البحرينى خلال اللقاء برئيس مجلس النواب والوفد المرافق وكلفه بنقل تحياته إلى الرئيس السيسي وتمنياته لشعب مصر العزيز بدوام الرقي والازدهار، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتعاون العريق بينهما منذ عقود طويلة في المجالات كافة، كما أن البلدين يجمعهما تاريخ قديم مشترك ومصر كانت ولا تزال مركزاً للثقافة والحضارة عبر التاريخ.



كما أشاد العاهل البحرينى بدور الجالية المصرية في البحرين وإسهاماتها في عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، منوها بهذه الزيارات الأخوية التي تأتي دعماً لمسيرة العلاقات الراسخة وتسهم في تبادل الخبرات على المستوى التشريعي والبرلماني بالإضافة إلى تنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية.



من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأه بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي طوّر العمل الوطني في البحرين وعزز المسيرة الديمقراطية والنيابية في البحرين، مؤكدا أن لمملكة البحرين في مصر مكانة رفيعة.