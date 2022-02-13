الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل الحالة الصحية لــ خالد الغندور بعد نقله للمستشفى

خالد الغندور
خالد الغندور

تعرض الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، لوعكة صحية الأحد، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في الإمارات.

وكشف تفاصيل حالته في تدوينة عبر «فيس بوك»: «أشكر كل الناس اللي سألت عني انا في دبي تعبت جامد جدا ورجعت كل اللي في بطني وتوجهت للمستشفى وعملت تحاليل وعلقت محاليل  كان الشك في تسمم أو الخوف من جلطة وعملت رسم القلب وإنزيمات القلب  وصورة الدم  وعملت بي سي آر وبكرة إن شاء الله تطلع كل حاجة اشكركم جميعا ادعولي بالشفاء والحمد لله على كل شيء».

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الفن المصرى

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