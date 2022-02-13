فرنسا تحث مواطنيها فى أوكرانيا على تخزين الطعام والماء

حثت السفارة الفرنسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، الزوار الفرنسيين على تأجيل جميع رحلاتهم إلى أوكرانيا وليس فقط الرحلات غير الضرورية، معلنة أن القلق إزاء الوضع الأمني الحالي في البلاد مازال في مستوى مرتفع للغاية.



وفي رسالة نشرت اليوم، الأحد، على الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية في كييف، أوصى السفير الفرنسي، إتيان دي بونسين، الفرنسيين المقيمين في أوكرانيا بعدم الاقتراب من الحدود بأي شكل من الأشكال، مشددا على أهمية تحديث بطاقات الهوية والوثائق الرسمية.



ودعا دي بونسين أيضا الرعايا الفرنسيين إلى تخزين الماء والطعام والملابس الدافئة والتأكد من امتلاء خزان الوقود الخاص بسياراتهم، وتخزين وقود إضافي لحالات الطوارئ.



وأشار دي بونسين إلى أنه في هذه المرحلة، مساء اليوم الأحد، لم نتخذ بعد قرار بإعلان توصية عامة للفرنسيين المتواجدين في أوكرانيا بمغادرة البلاد، موضحا أن السفارة الفرنسية ستظل مفتوحة لخدمة رعاياها، لكن المدرسة الفرنسية في كييف "آن دي كييف" ستبدأ زيارتها مبكرا، لتبدأ يوم الثلاثاء المقبل، من أجل السماح لأولئك الذين يرغبون في التوجه إلى العطلة مبكرا.

وحثت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.



وأضافت الوزارة- في بيان نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية- أنه في سياق التوترات التي أحدثها تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا، يوصى بتوخي المزيد من اليقظة، ولا ننصح بشدة بالسفر إلى المناطق الحدودية الشمالية والشرقية.



وأشارت الوزارة إلى أنه ينصح بتأجيل جميع الرحلات إلى أوكرانيا، مضيفة أنه سيتم مواصلة تحديث هذه التوصيات وفقًا للمعلومات المتاحة.



تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.