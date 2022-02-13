أولاد عبدالله: الولاء للأوطان فطرة لا يمكن جحدها

أكد عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا بهولندا الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، أن الولاء للأوطان فطرة لا يمكن جحدها، وأنه لا أدل على تأصّلها في النفوس مما طبع الله عليه القلوب من الحنين والشوق إليها.

أضاف عبدالله، في تصريحات صحفية الأحد، على هامش مشاركته في المؤتمر الثاني والثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"ـ أن مصلحة الأوطان تعلو على مصلحة الأفراد الزائلة، يجتمع فيها الجميع من أجل إعلاء راية الوطن، التي في ظلها ينعم الأفراد بالأمن والاستقرار ويتنافس أهله في الإحسان إلى بعضهم البعض، في ظل طوارئ الحياة وتقلباتها، وكان النبي (ص) في حياته الشريفة بين ظهراني أصحابه رضي الله عنهم يعلمهم ويوجههم ويرشدهم إلى هذه المبادئ العليا السامية، ويأخذ بيدهم إلى واقع السلوك والعمل، فكانوا بذلك وبحق دعاة الخير والبناء ورسل الهداية والوحدة.

وحذر عبدالله من الطائفية، مؤكدًا أنها داء عضال ومرضٌ خطير إذا استشرت في جسم أمة من الأمم أنهكته، وأرهقته، واستنزفت قواه، وأوقفت تطوره وتقدمه، وبثّت اليأس في المجتمع، وهي دخيلة على وطننا العربي بل وعلى ديننا الحنيف، لافتًا إلى أن التدين في وطننا قديم لكن الطائفية حديثة، ربما دعمها الاستعمار البغيض وصب الزيت عليها المتطرفون والمتزمتون والإرهابيون لحاجة في نفوسهم ، مؤكدًا أن وثيقة المدينة نموذج لترسيخ العلاقات بين المواطنين جميعًا، ونشر السلام العالمي، ومجابهة فكر التفرقة بين المواطنين.

ودعا عبدالله إلى الاستفادة من وثيقة المدينة قائلًا: هذه الوثيقة يجب أن يستفيد منها كل المسلمين في علاقاتهم مع بعضهم البعض، وعلاقاتهم مع غير المسلمين في المجتمعات العربية والإسلامية وفي البلاد الغربية، وهي وثيقة قوية لنشر السلام العالمي، ومواجهة الفكر المتطرف الذى يدعو إلى تقويض السلم المجتمعي بين التركيبة المجتمعية للمجتمعات المسلمة والأقليات في الغرب، ونشر الكراهية للآخر، ومحاولة تفريغ أدمغة الشباب من القيم الإسلامية السلمية الصحيحة، وملئها بأفكار التخريب والتدمير والتطرف والكراهية.

وأضاف عبدالله أن وثيقة المدينة يمكن أن يؤخذ منها دروس كثيرة وجواهر ثمينة لإعادة رسم العلاقات السوية بين المسلمين بعضهم البعض، وأيضًا تصحيح علاقات المسلمين مع الآخر المختلف عنهم في الدين والعقيدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون المثل الأعلى لنا جميعًا، وكل ما يتعارض مع نظرة رسول الله إلى هذه العلاقات التي أقرها في عقد المواطنة، ومن خلال ما رسَّخه عمليًّا؛ يجب أن يضرب به عرض الحائط، وألا يسمع له، وأن نرفع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل الأقوال والتفسيرات التي تعارض ما أقره الرسول الكريم وقام به عمليًّا على أرض الواقع من تعاملات مع المختلف عنا عقيدة وشريعة وأخلاقًا، ومن سلوكيات سامية مع الآخر.

وأوضح عبدالله أن إعلاء قيمة الإخاء بين الأفراد والجماعات في المجتمع يرسّخ نوعًا من التلاحم والتناغم والمحبة، والشعور بأواصر الروابط المتينة التي تعلو فوق الانتماءات العائلية أو القبلية أو القطرية، بحيث يصبح الكل يخضع للميزان الذي وضعه المولى جلت قدرته في محكم تنزيله؛ لينظم به العلاقة بين المواطن وأخيه المواطن، وبين الأسرة والأسرة الأخرى، وبين الشعب والدولة؛ ليعيش الجميع في كنف هذه المبادئ متحابين تحت الرعاية والعناية الإلهية، ولقد رسّخ القرآن الكريم منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنًا من الزمان هذه العلاقة الأخوية بين المؤمنين جميعًا، وبين أبناء الوطن الواحد، وعلى مستوى الأمة بأكملها، قال تعالى: "إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ"، وهذا يعني أن القرآن الكريم قد دستر القيم التي ينبغي أن يسير عليها أبناء المجتمع الواحد على وجه الخصوص والأمة بأكملها على وجه العموم، وهل هناك دستور أعظم من الدستور الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم، قال تعالى: "أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ".