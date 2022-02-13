«ألاميدا» و«سي إم آر سيرجيكال» توقعان مذكرة تفاهم لشراء الجيل المتطور من نظام «Versius» للجراحة الروبوتية



• مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » تحتل مكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث تنفرد بتزويد المرضى بأحدث الحلول الطبية على مستوى المنطقة.

• تمتلك المجموعة اثنين من أبرز المستشفيات على مستوى قطاع الرعاية الصحية المصري، وهما مستشفى السلام الدولي ومستشفى دار الفؤاد.





أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، و«سي إم آر سيرجيكال»، إحدى الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تكنولوجيا الجراحة الروبوتية، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف التوسع في الاعتماد على الجراحة الروبوتية في مصر. وتتضمن الاتفاقية قيام مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » بشراء أربعة من أنظمة «Versius» للجراحة الروبوتية التي طورتها «سي إم آر سيرجيكال» وذلك على مدار السنوات الأربعة المقبلة، حيث من المقرر وصول وتركيب أولى هذه النظم خلال شهر مارس 2022 بمستشفى السلام الدولي بالمعادي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » المستمر بتوفير أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات الطبية في مستشفياتها وتقديم أفضل الخدمات الطبية التي تضاهي المعايير العالمية لعملائها في السوق المصري. وسيعزز تركيب الجيل الجديد من الروبوت الجراح في مستشفى السلام الدولي من قدرة الجراحين على إجراء عمليات جراحية معقدة بأقل قدر من التدخل الجراحي ودقة أكبر، بالإضافة إلى تقليل شعور المريض بآلام ما بعد الجراحة بما يساهم في سرعة استشفائه وخروجه من المستشفى، مقارنة بالعمليات الجراحية التقليدية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية على أهمية هذه الشراكة المميزة مع «سي إم آر سيرجيكال» لتوفير أنظمة الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل لخدمة المرضى. وأضاف خاطر أن نظام «Versius» يتميز بقدرته الفائقة على التكيف والمرونة وهو ما سيتيح لألاميدا تدريب الجراحين في العديد من التخصصات الطبية على استخدامه، فضلًا عن مواصلة مسيرتنا الرائدة نحو التوسع في استخدام الجراحة الروبوتية في مصر.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سوف تقوم شركة «سي إم آر سيرجيكال» بتوفير تدريب متكامل للجراحين وفريق التمريض في مختلف التخصصات الطبية، ومن بينها الجراحة العامة وجراحة الأورام والنساء والتوليد والمسالك البولية، وهو ما سيدعم إعداد خريطة طريق تستهدف التوسع في استخدام التقنيات الطبية التي تلائم احتياجات مجال الرعاية الصحية بالقطاع الخاص المصري.

ومن جانبه أعرب مارك سلاك رئيس الخدمات الطبية بشركة «سي إم آر سيرجيكال» عن اعتزازه بهذه الشراكة مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » التي تستهدف تقديم نظام «Versius» لقطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك بعد أن أثبت كفاءته العالية في مستشفيات القطاع العام والخاص حول العالم. وأشاد سلاك بالسمعة المتميزة التي تتمتع بها مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » في مجال رعاية المرضى وتقديم الحلول الطبية المتطورة، مؤكدًا على سعادته باختيار ألاميدا لنظام «Versius» للمساهمة في تحقيق رؤيتها التي تستهدف توفير خدمات الجراحة الروبوتية للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية.

وبموجب الشراكة بين «سي إم آر سيرجيكال» ومجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » سوف يتم إنشاء مركز تدريب للجراحة الروبوتية يتيح للجراحين في مصر والمنطقة بتدريب مباشر على الجراحة الروبوتية بالاستعانة بأحدث التقنيات من خلال مجموعة من أفضل المدربين المتخصصين على مستوى العالم. كما ستمهد هذه الشراكة الطريق لتأسيس لجنة مشتركة للحوكمة بهدف تطوير رعاية المرضى والتوسع في نطاق الخدمات الطبية وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمرضى.