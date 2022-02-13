حصاد الوزراء اليوم.. تسبب وصلات الغاز للسخانات في حالات اختناق «شائعة»

شهد حصاد مجلس الوزراء اليوم الأحد، عدد من الأحداث الهامة، حيث نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين.

https://www.dostor.org/3712957

«معلومات الوزراء» يطلق العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر (IJPPE)؛ وهي مجلة دولية محكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي، وتختص بنشر البحوث والدراسات المُتعلقة بمختلف مجالات السياسات العامة، ورصد آخر التطورات في ذلك الشأن، تصدر عن مركز المعلومات، بدورية ربع سنوية، ويُسهم فيها باحثون وكتَّاب محليين ودوليين أصحاب خبرة، وقد صدر العدد الأول منها خلال يناير 2022، واحتوى على العديد من الموضوعات المتميزة في مجال السياسات العامة، وضمت موضوعات متنوعة منها دور النمو الأخضر في دعم قطاع الطاقة في مصر، ودور الثقافة الرقمية في تحقيق الاستدامة الاجتماعية وسد الفجوة الرقمية، ومفهوم الثقافة التنظيمية، بالإضافة لعدد من الأبحاث باللغة الإنجليزية.

https://www.dostor.org/3713192

مدبولى يؤكد أهمية مشروعات تحلية المياه: نرحب بالاستثمارات الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسين النويس، رئيس شركة "أميا" الإماراتية للطاقة.

وخلال اللقاء، أشاد النويس بمناخ الاستثمار الحالى فى مصر، وما تتبناه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تؤكد أن الدولة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح، مضيفًا أنه يستثمر فى مصر منذ عام ١٩٨٦، ومن ثم يستطيع أن يلحظ الفارق الكبير بين الإجراءات التى كانت مطبقة فى السابق والإجراءات الحالية.

https://www.dostor.org/3713674

رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض الفنان التشكيلي عمرو فهمي بالأوبرا



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، افتتاح المعرض الفني للفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي، المقام في مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور لفيف من الوزراء، والمسئولين، والشخصيات العامة، كما حضر حفل توقيع آخر إصدارات الرسام الذي يحمل عنوان "قهوة مصراوي".

https://www.dostor.org/3713722