الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبرص تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا إذا كان وجودهم غير ضروري

أوكرانيا
أوكرانيا

حثت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأحد، رعاياها في أوكرانيا على مغادرة البلاد خاصة إذا لم يكن وجودهم في البلاد ضروريا.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان نقلته وكالة أنباء قبرص الرسمية "سي إن إيه"- "إنه في ضوء التقارير التي تتحدث عن تصعيد محتمل للتوترات في المنطقة، توصي وزارة الخارجية المواطنين بقبرص بمغادرة البلاد إذا كان وجودهم غير ضروري".

ودعت الوزارة مواطنيها إلى تجنب السفر تماما إلى أوكرانيا خلال الفترة القادمة؛ في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بحالة الاضطرابات في المنطقة، كما ناشدت المواطنين الذين يعيشون بشكل دائم أو يتواجدون بشكل مؤقت في أي مكان داخل أوكرانيا، الإعلان عن وجودهم في البلاد وتقديم تفاصيل بشأن قنوات الاتصال الخاصة بهم.

وعلي صعيد أخر، قال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس  ، إن إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم أمر ضروري لتخفيف الازدحام وتقليل العنف في معسكر بورنارا لاستقبال المهاجرين.


ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم عن الوزير القبرصي نوريس قوله في تصريحات صحفية إن 35 مهاجرا أصيبوا بجروح طفيفة خلال مشاجرات وقعت بين مجموعات متنافسة من المهاجرين في مخيم بورنارا بضواحي العاصمة نيقوسيا.

وأوضح الوزير القبرصى أن الشباب النيجيري والكونغولي المتواجدين في المخيم هاجموا بعضهم البعض "لسبب غير ذات أهمية على الإطلاق"، مضيفاً أن شرطة مكافحة الشغب استدعيت لاستعادة النظام.

وقالت السلطات في قبرص إن أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزيرة في تزايد حيث تم تقديم حوالي 13,235 طلب لجوء جديد العام الماضي فقط.

وفي وقت سابق، أكدت "منظمة أطباء بلا حدود" أن موت المهاجرين بحرًا أمر غير مقبول، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالكف عن "اللامبالاة" التي يبديها إزاء هذه القضية.

وقالت رئيسة المنظمة في إيطاليا كلاوديا لوديزاني، في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية: "وكان وصل قارب يحمل على متنه حوالي 200 شخص إلى جزيرة لامبيدوزا، بينهم سبع جثث، إذ قضى سبعة أشخاص نحبهم بسبب انخفاض حرارة الجسم على أبواب أوروبا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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