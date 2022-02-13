منظمة دولية: الصراع في أوكرانيا يمثل تهديدًا خطيرًا للسلام في أوروبا

اعتبرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الأحد، أن الصراع الحالي فى أوكرانيا يمثل تهديدًا خطيرًا للغاية للسلام في أوروبا.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية، في بيان اليوم، إنه بعد تعثر تحقيق انفراجة في الأزمة الأوكرانية سحبت الولايات المتحدة موظفيها من بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في شرق أوكرانيا.

وأبلغت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في بيانها أعضائها - بما في ذلك روسيا - بقرار العديد من الدول نقل مواطنيها المشاركين في مهمة المراقبة الخاصة في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني.ودعت المنظمة إلى التوقف بشكل حاسم عن محاولات تهديد عناصر المراقبة، لافتا إلى أن النمسا تشارك أيضا في أعمال المراقبة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الحشد الروسي للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية ينذر بأنه سيكون هناك "تحرك عسكري كبير في القريب العاجل"، مشددا على أن الولايات المتحدة مستعدة للمسار الدبلوماسي إذا اختارته روسيا ومستعدة أيضا للاستجابة العسكرية حال قررت روسيا شن هجوم على أوكرانيا.

أوضح سوليفان- في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن "الطريقة التي تحشد بها "روسيا" قواتها، والطريقة التي ناورت بها الأمور تجعل هناك احتمالية واضحة بوجود تحرك عسكري كبير في القريب العاجل".

أضاف "أن التحرك العسكري الكبير قد يبدأ بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة"، مشددا في الوقت نفسه على أن "روسيا قد تختار المسار الدبلوماسي"، وأكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للاستمرار في العمل على الدبلوماسية"، منوها "لكننا أيضا مستعدين للاستجابة بشكل متحد وحازم مع حلفائنا وشركائنا إذا قررت روسيا التحرك".

أشار سوليفان إلى أنه خلال نوفمبر وديسمبر ويناير الماضيين، كانت روسيا تحشد قواتها في أراضيها وفي بيلاروسيا، التي تحد أوكرانيا من الشمال، لكن خلال الـ10 أيام الماضية تسارعت وتيرة حشد القوات الروسية واقترابها من الحدود الأوكرانية، وهو ما يتيح لها "شن هجوم عسكري بشكل سريع للغاية".