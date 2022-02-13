وزير الصحة وممثل الأمم المتحدة يبحثان أنشطة صندوق الإسكان باليمن

بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان نستور اوموهاني، أنشطة وتدخلات الصندوق في القطاع الصحي لاسيما في مجالات الصحة الإنجابية وتدريب القابلات.

وأكد وزير الصحة اليمني - خلال اللقاء اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أهمية التنسيق بين الوزارة والصندوق لإعداد الخطط الصحية وتقييم المنجز منها والعوائق التي اعترضتها والتخطيط للعام الجاري وفقا لاحتياجات الوزارة لنوعية التدخلات وأماكنها.. مشيرا إلى أهمية استكمال مشروع تدريب القابلات من خلال رفد المعاهد الصحية بالتجهيزات الخاصة بالتدريب وتنظيم ورشة عمل لتقييم نظام المعلومات ومعالجة أوجه القصور فيه.

ودعا إلى انتقال الدعم من حالات الطواريء إلى حالات التنمية المستدامة والتركيز على تدخلات ذات احتياج حقيقي كالوقاية من أمراض السرطان المرتبطة بأمراض النساء والصحة الإنجابية.

وفي سياق متصل.. بحث وزير الصحة اليمني مع فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد سبل تقييم نظام المعلومات بالوزارة وتحديثه ليكون معززا لدور الوزارة في تقييم المشكلات وسرعة اتخاذ القرارات تجاهها.

واستعرض الوزير واقع نظام المعلومات بالوزارة والطموحات الساعية للرفع من قدراته وإنشاء نظام معلوماتي موحد يصب في نافذة واحدة تسهل وصول المعلومات من الوحدات الصحية الأدنى بكل سلاسة.

وبدورهم أبدى أعضاء الفريق استعدادهم للتعاون الكامل مع وزارة الصحة فيما يختص بتقييم نظام المعلومات ووضع خطة استراتيجية في هذا السياق وغيرها من الأنشطة بنفس الاتجاه خلال فترة عملهم المحددة بأسبوع.



وأكد مجلس الوزراء اليمنى أن استمرار التصعيد الحوثي باستهداف الأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات يضع الحكومة والشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي أمام الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ومسئولية مضاعفة لتسريع إنهاء هذا الخطر الوجودي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بإيعاز من النظام الإيراني، مؤكدًا أن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تتطلب تحمل المجتمع الدولي مسئولياته واتخاذ موقف حازم تجاهها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.