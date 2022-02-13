حصاد «القوى العاملة» اليوم.. تعيين 487 شابا و3.7 مليون جنيه مستحقات عمالة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة والهيئات التابعة لها اليوم الأحد، عدد من الأحداث الهامة، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 487 شاباً، منهم 4 شباب قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1078 شاباً، كما تم استخراج 480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 154 فرصة عمل.

https://www.dostor.org/3712903

بالأسماء.. تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ68 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 83 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

https://www.dostor.org/3712905

القوى العاملة: اليوم.. التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بسوهاج

تبدأ مديرية القوى العاملة بسوهاج اليوم الأحد، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا وعلى 3 أقسام، وذلك لمدة 10 أيام.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن قبول طلبات التدريب سيتم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط - سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأربعاء والخميس 23 ، 24 فبراير الجاري.

https://www.dostor.org/3712904

دور اتحاد عمال مصر في تعديلات قانون العمل.. والتصدي لمساوئ لائحة قطاع الأعمال

رصد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفاصيل الدور الذي لعبه الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية، في المشاركة في التعديلات على قانون العمل الذي ينتهي مجلس الشيوخ مناقشته خلال هذا الأسبوع، ورفضه لكافة المواد الملغمة التي تنتقص من الحقوق المشروعة للملايين من العمال، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وكذلك دوره في مواجهة مساوئ لائحة قطاع الأعمال العام التي تهدد الاستقرار في مواقع العمل، وتنتقص هي الأخرى من الحقوق العمالية.

https://www.dostor.org/3712975

العاملون بالخدمات الإدارية: قرارات العلاوات والمكآفات أسهمت فى تحقيق أعلى درجات الأمان الوظيفى

شدد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على وحدة العمل النقابي لدعم المسيرة التنموية لإقامة الجمهورية الجديدة، وعلى أهمية الاستعداد لخوض الانتخابات العمالية القادمة، مطالبا التنظيمات النقابية بضرورة تكثيف مجالس الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون العمل الجديد بما يحقق التوازن في العلاقات بين طرفي الإنتاج.

https://www.dostor.org/3713366