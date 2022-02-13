هل يمكن أن تغير اليوجا حياتك خلال 30 يومًا؟

خلال سنوات الإغلاق توافد كثيرون على مقاطع فيديو اليوجا وقنوات اللياقة البدنية المنزلية الأخرى، بحثًا عن طريقة للبقاء بصحة جيدة والهروب من التوتر.

يقول الدكتور بريان كوبر، المؤسس المشارك لـYoga Alliance Professionals لموقع مترو إن هناك الكثير من الفوائد الصحية في ممارسة اليوجا:"جسديًا لا يؤدي ذلك إلى زيادة المرونة فحسب بل يبني القوة، هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون أسلوب حياة خامل، لكن آثاره تذهب إلى نطاق أوسع ، مما يؤدي إلى تحسن في العافية العامة، وزيادة الرغبة في عيش حياة أكثر صحة، وتحسين نوعية النوم.

إحدى الهدايا الرائعة التي تجلبها اليوجا هى تحسين التنفس، يرتبط التنفس الضحل بالإجهاد، واستعادة نمط التنفس الصحي يؤدي إلى مزيد من الهدوء والتوازن، وجدت دراسة أجراها باحثون في المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) دلهي عام 2021 أن أولئك الذين مارسوا اليوجا في وضع مغلق كانوا يتحسنون عقليًا نتيجة لذلك.

ماذا عن أخذ هذه العادة وجعلها يومية لمدة شهر؟

يقول كوبر إن فوائد ممارسة اليوجا ستكون أكثر وضوحًا بهذه الطريقة، معظم الناس يرون أن ممارسة اليوجا كل يوم تجلب فوائد ملحوظة أكثر بكثير من ممارستها مرة واحدة في الأسبوع، حتى 20 دقيقة فقط في اليوم كافية لتجعلك ترغب في العودة للمزيد لأن التأثيرات الإيجابية التي تجلبها هي تحفيز ذاتي.

إذا كنت تعمل 20 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع، فهذه ساعة واحدة وأربعون دقيقة في الأسبوع.

ويقترح الدكتور كوبر أن تعلم Sun Salutation هى طريقة جيدة لبدء ممارسة اليوجا، لأنها لا تتطلب سوى حركات بسيطة قد تكون على دراية بها بالفعل، تحية الشمس مثالية للمبتدئين، بمجرد أن تتعلمها ، يمكنك القيام بها دون تفكير حتى لا تكون في حيرة مما يجب عليك فعله، كما أنها تبني القوة والقدرة على التحمل والمرونة، وتعزز التنفس العميق.

إحدى المشاركات تقول أنها خضعت لليوجا لمدة 30 يوما، كان اليوم الأول مليئًا بالتحديات - أكثر مما توقعت، بحلول اليوم العاشر ، كانت 20 دقيقة من اليوجا في الصباح أو في الغداء شيئًا تتطلع إليه.

كانت لحظة سلام بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، حيث كنت تتنفس فقط، بحلول اليوم 20 لاحظت حدوث تحول، لم يكن الاستيقاظ في وقت مبكر من ذلك الوقت صعبًا للغاية ، وقد خففت عضلات ساقي الضيقة قليلاً ، ما جعل بعض الأوضاع في متناول اليد، فاليوجا لن تحل كل المشاكل، لكنها تساعد على التماسك وإدارة الأوقات الصعبة بشكل أفضل.