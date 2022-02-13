الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يمكن أن تغير اليوجا حياتك خلال 30 يومًا؟

اليوجا
اليوجا

خلال سنوات الإغلاق توافد كثيرون على مقاطع فيديو اليوجا وقنوات اللياقة البدنية المنزلية الأخرى، بحثًا عن طريقة للبقاء بصحة جيدة والهروب من التوتر.

يقول الدكتور بريان كوبر، المؤسس المشارك لـYoga Alliance Professionals لموقع مترو إن هناك الكثير من الفوائد الصحية في ممارسة اليوجا:"جسديًا لا يؤدي ذلك إلى زيادة المرونة فحسب بل يبني القوة، هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون أسلوب حياة خامل، لكن آثاره تذهب إلى نطاق أوسع ، مما يؤدي إلى تحسن في العافية العامة، وزيادة الرغبة في عيش حياة أكثر صحة، وتحسين نوعية النوم.

إحدى الهدايا الرائعة التي تجلبها اليوجا هى تحسين التنفس، يرتبط التنفس الضحل بالإجهاد، واستعادة نمط التنفس الصحي يؤدي إلى مزيد من الهدوء والتوازن، وجدت دراسة أجراها باحثون في المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) دلهي عام 2021 أن أولئك الذين مارسوا اليوجا في وضع مغلق كانوا يتحسنون عقليًا نتيجة لذلك.

ماذا عن أخذ هذه العادة وجعلها يومية لمدة شهر؟

يقول كوبر إن فوائد ممارسة اليوجا ستكون أكثر وضوحًا بهذه الطريقة، معظم الناس يرون أن ممارسة اليوجا كل يوم تجلب فوائد ملحوظة أكثر بكثير من ممارستها مرة واحدة في الأسبوع، حتى 20 دقيقة فقط في اليوم كافية لتجعلك ترغب في العودة للمزيد لأن التأثيرات الإيجابية التي تجلبها هي تحفيز ذاتي.

إذا كنت تعمل 20 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع، فهذه ساعة واحدة وأربعون دقيقة في الأسبوع.

ويقترح الدكتور كوبر أن تعلم Sun Salutation هى طريقة جيدة لبدء ممارسة اليوجا، لأنها لا تتطلب سوى حركات بسيطة قد تكون على دراية بها بالفعل، تحية الشمس مثالية للمبتدئين، بمجرد أن تتعلمها ، يمكنك القيام بها دون تفكير حتى لا تكون في حيرة مما يجب عليك فعله، كما أنها تبني القوة والقدرة على التحمل والمرونة، وتعزز التنفس العميق.

إحدى المشاركات تقول أنها خضعت لليوجا لمدة 30 يوما، كان اليوم الأول مليئًا بالتحديات - أكثر مما توقعت، بحلول اليوم العاشر ، كانت 20 دقيقة من اليوجا في الصباح أو في الغداء شيئًا تتطلع إليه.

كانت لحظة سلام  بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، حيث كنت تتنفس فقط، بحلول اليوم 20 لاحظت حدوث تحول، لم يكن الاستيقاظ في وقت مبكر من ذلك الوقت صعبًا للغاية ، وقد خففت عضلات ساقي الضيقة قليلاً ، ما جعل بعض الأوضاع في متناول اليد، فاليوجا لن تحل كل المشاكل، لكنها تساعد على التماسك وإدارة الأوقات الصعبة بشكل أفضل.

اللياقة البدنية اليوجا صحة هدوء التوتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

إصابة 6 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟