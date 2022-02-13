الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد هروب زوجها.. بورسعيدية تستغيث من الديون: «مش لاقيه اللقمة لبناتي»

مني
مني

«مش لاقيه أكل لبناتي بعد ما كنت نجمه في الأردن».. بتلك الكلمات بدأت منى بنت محافظة بورسعيد، حديثها حيث بدأت قصتها عام 1999، عندما تزوجت شخص غير أمين ليسرق كل ما لديها من أموال وذهب ويفر هاربًا، ويتركها تواجه الحياة منفردة هي وأطفالها بلا مأوي أو مصدر رزق. 

وتقول «منى»: «كنت أعيش مع أسرتي في الأردن خارج مصر، وكان والدي ميسور الحال، وكنت أعمل لمدة 5 سنوات في التمثيل والدعاية والإعلان بالتلفزيون الأردني». 

وذات يوم فوجئت بزوجي يتقدم لي بعدما شاهدني في محل والدي، وبالرغم من أنه كان بسيطًا وعاملًا إلى أن والدي كان يقول دائمًا «خدوهم فقراء يغنيكم الله»، وقبلت الزواج منه في عام 1999، وتركت الفن والتمثيل من أجل أن تكون زوجة مثالية وتقيم منزلًا مستقرًا.

وأنجبت من زوجي الهارب طفلتين وأصبحا الآن أحدها تبلغ من العمر 22 عامًا وتدرس بكلية الإعلام في الصف الثالث، والأخرى 17 عامًا في الصف الثالث الثانوي، وعشت مع زوجي بالرغم من تعديه عليا وعلى أطفالي بالضرب بوحشية.

عادت «منى» ومعها الذهب الذي أهدتها لها أسرتها ومبلغ من المال وشهادات ادخار لأبنتيها، وظل الزوج يحاول الحصول على الأموال من زوجته التي كانت تظن أنها تنفق من أجل استقرار حياتها، حتى أنها وصل بها الحال لبيع الذهب وشهادات الادخار من أجل مساعدته، في الوقت الذي كان يترك الاسرة ويغيب لشهور طويلة. 

تقول السيدة مني: «لو كنت أستطيع العمل لفعلت إلا أنني أعاني من الغضروف والقصور في القلب وجلطة ولا أجد عمل مناسب لحالتي الصحية، كما أن بناتي لم يكملوا دراستهم وأسعى بكل الطرق من أجل استكمال تعليمهم». 

وقرر الزوج الهروب لمرات بعدما ضاق الحال بزوجته ولم تعد ظروف الأسرة متيسرة حتى يمكنهم مساعدتها، وكان يعود دائمًا حينما يجد أموال أو ممتلكات يمكن أن يحصل عليها، حتى أنه في المرة الأخيرة عاد وحاول أن يبيع أخر ما تبقي وهي الوحدة السكنية البسيطة والمتواجدة في أحد المناطق الشعبية، والتي يعيش فيها الأم وأبنتيها.

وتابعت منى: «والله بيجي علينا أيام كتير مش بنلاقي اللقمة وبناتي الأولى في كلية إعلام محتاجة 3 آلاف جنيه علشان ما يضيعش عليها السنة والصغيرة عاوزة مصاريف المدرسة وكمان الشقة هتتسحب لأني مديونة بـ6 آلاف جنيه إيجار، واستلفت لحد 9 آلاف جنيه، حتي الماركت اللي تحت البيت خدت منه أكل بالدين ومش عارفه أسدده». 

وناشدت السيدة منى الجهات المعنية بمحاسبة هذا الزوج علي ما فعله بالأسرة، وعلى سرقة حياتها وأموالها، وضياع مستقبل ابنتيها، مؤكدة أن حديثها للإعلام لم يأتي، إلا بعد طرق كل الأبواب بحثًا عن أي حل.

IMG-20220213-WA0180
IMG-20220213-WA0180
IMG-20220213-WA0179
IMG-20220213-WA0179
سحب صحي القلب الشعب السجن اطفال التضامن امين طرق زوجة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

إصابة 6 في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟