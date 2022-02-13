الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بتحلوى».. أغنية جديدة لـ«عزيز مرقة» بمناسبة عيد الحب (فيديو)

عزيز مرقة
عزيز مرقة

طرح النجم الأردنى عزيز مرقة، اليوم الأحد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "بتحلوى" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة “عيد الحب”، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه.

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية رقيقة، عن حالة حب متفردة لشاب يرى فى محبوبته مالايراه الأخرون، فهى فى كل حركة، وفى كل كلمة، وفى كل همسة، مختلفة ومتميزة وبــ تحلو فى عينه.

 

 وتقول كلمات الأغنية:
بيحكوا عنك شي عادي 
ماشي حالك رمادي 
بتروحي بتيجي عالهادي 
لا حس ولا حدا شايف
لو شافوا زي ما شايف 
كل عبرة من الشفايف 
كل كلمة إنت بتحكيها 
بتحلوي في عيني
اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي..
بتحلوي في عيني
دنيا كبيرة ما بتهتم 
بكل صغير وشايل هم 
شو تعودنا عالألم 
لا حس ولا حدا شايف 
لما تشوفيني بعيونك 
وهالقلب يصير مجنونك 
كل غصة بتحليها 
بتحلوي في عيني 
اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي.. 
بتحلوي في عيني
كل لحظة بشوفك فيها 
كل نظرة و ساكن فيها 
كل همسة… أه قوليها 
بتحلوي في عيني
لو شافو زي ما شايف 
كل عبرة من الشفايف 
كل كلمة إنت بتحكيها 
بتعيدي تكويني 
لو شافو زي ما شايف 
كل عبرة من الشفايف 
كل كلمة إنت بتحكيها 
بتحلوي في عيني
بتحلوي في عيني
 

ويستعد عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي، يوم 20 فبراير الجاري على مسرح ساقية الصاوي بقاعة النهر، يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءاً .

وجاء سعر تذكرة الحفل حوالي 250 جنيهاً، ومن المقرر غناء عزيز مرقة خلال الحفل عدد من أغنياته مثل: هي، مين قالك، ما في منك، الحب الكبير، بنت قوية، تذكرتك، وآخرين.

وقد أحيا عزيز مرقة في الفترة الأخيرة حفلًا في مصر، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان Extra  Bass الغنائي التي أقيمت بحديقة فاميلي بارك بالتجمع الأول، وحضرها عدد كبير من الجمهور.

 

وأحيا  الفنان الأردني عزيز مرقة في فقرات الدورة الأولى من مهرجان  Extra  Bass، وقدم خلالها أغاني الراز التي يمزج فيها موسيقى الراب والجاز مع الفن الشرقي.

و قد تواجد في ذلك الحفل أيضاً عدد من الفرق مثل: لفرقة ديسكو مصر وأوتوستراد، والمربع، ومسار إجباري.

وغنى عزيز خلال الحفل أغنية أحلى واحدة بمشاركة ديسكو مصر، حيث كان طرح الكليب الخاص بتلك الأغنية قبل ذلك الحفل بيومين، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز مرقة، توزيع موسيقى ديسكو مصر، وإخراج محمد ربيع، ومن إنتاج محمد جابر.

إلكتروني الأردن فعاليات جمهور مواقع التواصل التواصل الاجتماعي عزيز مرقة مواقع التواصل الاجتماعي ساقية الصاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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