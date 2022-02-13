مفتو العالم الإسلامى: مصر رائدة فى ترسيخ ثقافة العيش المشترك (التوصيات)

اختتمت، مساء الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، الذي عقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة ٤٠ دولة وأكثر من ٥٠ وزيرًا ومفتي وعالما.

وأشاد الضيوف بتجربة مصر الرائدة في ترسيخ ثقافة المواطنة والعيش الإنساني المشترك وبجهود الرئيس الرائدة في العمل على تعزيز السلام الإنساني وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا بعد يومين متتابعين من العمل العلمي المتواصل في إحدى عشرة جلسة علمية انتهى المشاركون إلى إصدار البيان الختامي متضمنًا التوصيات ووثيقة القاهرة للسلام .

وأوصى المشاركون بضرورة التأكيد على أن مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن ، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله في كونه.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه إذا كان العلماء يقررون أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال فإن المجال الأرحب لذلك هو مجال السياسة الشرعية في بناء الدول ونظم الإدارة .

وأجمع الحاضرون على أن ما أتاحه الشرع الشريف لولي الأمر من التصرف بحكم الولاية في ضوء الحفاظ على الثوابت باب شديد المرونة والسعة، ينبئ عن عظمة الشرع الشريف، وحرصه على تحقيق مصالح البلاد والعباد.

كما أن المواطنة مصطلح أصيل في الإسلام يتجاوز التنظير الفلسفي إلى سلوك عملي، وأن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها ، ولا تفريق فيها بين المواطنين، فالفكر الإسلامي يضمن بثرائه وتجاربه أن نبني حضارات قائمة على مواطنة حقيقية بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق.

أكدوا أن الدولة الوطنية هى أساس أمان المجتمعات جميعها وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني وأن العلاقة بين الفرد ووطنه هي علاقة تبادلية أيًّا كانت عقيدة هذا الفرد أو عِرقه، وهي علاقة تحترم خصوصية الأفراد من حيث الحقوق مع ضرورة العناية ببرامج الحماية الاجتماعية للطبقات والفئات الأولى بالرعاية مع تثمين المؤتمر مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتنمية الريف المصري والتأكيد على أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها – أفرادًا ومؤسسات وشعوبًا وحكومات وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر.

كما أوصى المؤتمر بحتمية تكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعًا بعدم نشر أو ترويج الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكي والردع اللازم للمنحرفين عن سبل الجادة.

وطالب الحاضرون بضرورة تدريب الأئمة والمعلمين ومقدمي البرامج الدينية والثقافية والإعلامية على غرس قيم التسامح ، والتعايش السلمي، والقيم الإنسانية المشتركة.

كما أشاد الضيوف بتجربة مصر المتميزة تحت قيادة الرئيس السيسي باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ عليها وفي مواجهة الإرهاب وترسيخ دولة المواطنة، وبناء جمهورية جديدة ترتقي بجودة الحياة لكل المواطنين، وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات أيًا كانت دياناتهم أو مذاهبهم، وتفتح أبواب المشاركة واسعة لكل أبناء المجتمع على قدم المساواة.