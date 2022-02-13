الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلالة ساحرة لـ«سمية الخشاب» بفستان أسود قصير (صور)

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب أحدث جلساتها التصويرية عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، لتنهال عليها تعليقات الجمهور. 

وظهرت سمية الخشاب، في أحدث ظهور لها بإطلالة ساحرة مرتدية فستانًا أسود قصيرًا، وبماكياج حاد وشعر مموج منسدل، وشاركت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "بعد العاصفة يأتي قوس قزح".

 

 

آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدية.

سمية الخشاب أحدث ظهور العاصفه ظهور قوس قزح الخشاب

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وائل لطفي

الفن المصرى

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