مكافأة 2000 دولار لكل لاعب بعد الفوز بـ«برونزية مونديال الأندية»

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، صرف مكافأة إجادة فورية للاعبى فريق الكرة الأول، عقب الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة، وحصد برونزية كأس العالم للأندية فى الإمارات.

وعقد المهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق، رئيس بعثة الأهلى فى الإمارات، جلسة مع «الخطيب» بعد المباراة، للتشاور معه حول مكافأة الإجادة، فى ظل المستوى المميز الذى أظهره اللاعبون أمام بطل السعودية.

ووافق «الخطيب» على طلب «مرتجى» بصرف مكافأة قدرها ٢٠٠٠ دولار لكل لاعب، إلى جانب ما تنص عليه لائحة الفوز بميدالية برونزية فى مونديال الأندية، على أن يعرض الأخير تصورًا بشأن صرف مكافأة خاصة أخرى للاعبين، خلال أقرب اجتماع لمجلس إدارة «القلعة الحمراء»، بعد حصد البرونزية الثالثة فى تاريخ النادى.

وطالب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بغلق صفحة مباراة الهلال السعودى ومونديال الأندية بصفة عامة، وإيقاف الاحتفالات، مشددًا على أن ما حققوه أصبح فى سجلات التاريخ.

وقال «موسيمانى» للاعبين إن الفريق سيبدأ المنافسة على بطولة جديدة، وهو أمام تحدٍ كبير للاحتفاظ بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، فى إنجاز لم يتحقق من قبل.

وشدد المدرب الجنوب إفريقى على صعوبة مواجهة الهلال السودانى، يوم الجمعة المقبل، خاصة أنها تأتى بعد نشوة الانتصارات والحصول على المركز الثالث فى مونديال الأندية.

وحذر اللاعبين من الإفراط فى الفرحة، منبهًا إلى ضرورة عدم تأثيرها على تركيزهم حتى موعد مباراة الهلال السودانى، التى تعد ضربة البداية فى دورى أبطال إفريقيا، وبوابة العودة إلى مونديال الأندية.

وطلب من جهازه المعاون تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والتأهيلية لهم، فى ظل النقص العددى الذى يعانيه الفريق، محددًا الثنائى محمد محمود وحسام حسن، فى ظل رغبته لتجهيز بديل لكل من محمد شريف ومحمد مجدى «أفشة».

ومنح المدير الفنى للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، بعد العودة من الإمارات أمس، من أجل التقاط الأنفاس، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى، الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب «الجوهرة الزرقاء» بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات مجموعة تضم أيضًا صن داونز الجنوب إفريقى، والمريخ السودانى.