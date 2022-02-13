«بترومنت».. قلعة الصيانة البترولية فى مصر والشرق الأوسط

تعد شركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، من ضمن أكبر الأذرع الاستراتيجية المهمة لقطاع البترول المصرى، لتحقيق أهداف الإنتاج والخطط الخاصة بوزارة البترول والهيئة العامة للبترول، بدعم وتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتحت قيادة المهندس أحمد فؤاد، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، أصبحت «بترومنت» صرحًا كبيرًا فى مجال الصيانة البترولية، وواحدة من أكبر مزودى خدمات النفط والغاز، وتحديدًا الصيانة والتجديد والإنشاءات، فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مسلحة بأحدث التقنيات والمعدات والأجهزة والورش العالمية.

ووصلت الشركة إلى هذه المكانة من خلال ما يزيد على ٧ آلاف مهندس وفنى وعامل من أمهر المتخصصين فى شئون الصيانات البترولية والإنشاءات، يعملون على مدار الساعة بدّقة وحرفية عالية.

وتعنى «بترومنت» بأعمال الصيانات، وأعمال البناء والتجديد، وأعمال تصنيع وصيانة وتجديد وتعديل المنشآت البحرية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية، بما فى ذلك الميكانيكية والكهربائية، والأجهزة، والحماية من الحرائق والكشف عنها.

كما تعمل «بترومنت» منذ أكثر من ٢٥ عامًا مع شركاء النجاح من كبرى الشركات العالمية، ووقّعت العديد من الاتفاقيات داخل وخارج مصر، أحرزت خلالها نجاحات متواصلة بشهادة عملائها من مختلف دول العالم، الذين وثقوا بدقة والتزام الشركة فى تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة العالمية، لتصبح من كبرى الشركات عالميًا فى تنفيذ أعمال الصيانة البترولية والإنشاءات.

ويقود المهندس أحمد فؤاد، رئيس مجلس إدارة «بترومنت»، فريق عمل من أكفأ الخبرات والمهارات الفنية والهندسية فى مصر والشرق الأوسط، لضمان تقديم أعلى مستوى من الجودة والقيمة المضافة لشركات قطاع البترول وكل القطاعات الصناعية الأخرى.

ولا يدخر «فؤاد» جهدًا فى الارتقاء بشركته، من خلال عقد الصفقات والفوز بالمناقصات الكبرى، لما لديه من خبرة طويلة داخل وخارج مصر، لأنه كان من الطيور المهاجرة بشركة «بتروجت» سابقًا.

ومن أهم المشروعات القومية التى نفذتها الشركة بمهارة عالية داخل وخارج مصر:

- إنشاء المستودعات الاستراتيجية لتخزين النفط فى منطقة «رأس غارب»، بالتعاون مع شركتى «بتروجت» و«إنبى».

- مشروع تركيب أجهزة «Radar Gauge» لصالح شركة «العامرية للبترول».

- مشروع تحديث وتحسين محطة معالجة المياه لصالح شركة «ميدواتر».

- إنشاء محطة معالجة الصرف بطاقة ٦٠٠٠م٣، لصالح شركة «الشرقية للمياه»، بالتعاون مع شركة «السويدى».

- أعمال تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل المفاعل لصالح شركة «البتروكيماويات المصرية».

- توريد وتركيب أجهزة قياس الوقود «Metering Skids» لصالح شركة «التعاون للبترول»، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء والتحكم لصالح شركة «وادى النيل».

- أعمال الصيانة الشاملة لمشروع تطوير حقل «ظهر» لصالح شركة «بتروبل».

- أعمال الصيانة الشاملة لصالح شركة «إيثيدكو».

- تصنيع وتوريد وتركيب ٢ برج لنزع الكلوريدات لصالح شركة «إيلاب».

- عقد خدمات توريد عمالة مع «إيبروم» لأعمال الصيانة فى مشروع شركة «المصرية لتكرير البترول».

- اتفاقية الخدمات المستمرة مع شركات «سوبك» و«النصر» و«اسورك» وغيرها من شركات الإنتاج.

- مشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب فواصل الزيت والغاز لصالح شركة «العامة للبترول».