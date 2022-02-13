إيطاليا تسجل 51959 إصابة و191 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 51959 إصابة مرتبطة بكوفيد-19، اليوم الأحد، مقابل 62231 في اليوم السابق بينما انخفض عدد الوفيات من 269 إلى 191.

وسجلت إيطاليا 151015 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير 2020 في ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 12.1 مليون إصابة حتى الآن.

وأكدت وكالة الدواء الإيطالية "أيفا" أن المواطنين لن يحصلوا على جرعة رابعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وسيتم الاكتفاء بعدد 3 جرعات فقط ضد الفيروس في الوقت الحالي.

وأوضح المدير العام للوكالة نيكولا ماجريني بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، أن الجمهور الإيطالي لن تتم دعوته للحصول على جرعة رابعة من اللقاحات خلال الأشهر المقبلة، ولكن من المرجح أن تكون هناك جرعة متابعة سنوية.

وكانت قد بدأت إيطاليا، الأسبوع الماضي، رفع القيود والإغلاق المفروض على العديد من القطاعات التي استهدفها الإغلاق خلال الموجة الرابعة.

فيما منحت الصين، موافقة مشروطة لعقار "باكسلوفيد" الفموي من شركة "فايزر" الأمريكية لعلاج مصابي فيروس "كورونا".

وذكرت هيئة المنتجات الطبية في الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن هذا العقار دواء فموي صغير الجزيئات، وهو خليط من دواءين مضادين لفيروس "كورونا"، هما أقراص "نيرماتريلفير" وأقراص "ريتونافير" ويستخدم من أجل علاج البالغين الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة ومعرضين بشكل أكثر لتدهور حالتهم جراء الإصابة بالفيروس التاجي، كما يمكن أن يعطي للمرضى المسنين الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة المزمنة.

وشددت الهيئة على أنه يجب على المرضى تناول العقار كما هو موصوف من قبل الأطباء، وإيلاء اهتمام وثيق للتفاعلات الدوائية، مطالبة الجهة المالكة لترخيص تسويق العقار بمواصلة أعمالها البحثية ذات الصلة، واستيفاء الشروط خلال الوقت المحدد وتقديم نتائج البحث اللاحقة في الوقت المناسب.