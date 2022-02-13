الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 41 ألفًا و270 إصابة بكورونا

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 41 ألفًا و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليونًا و306 آلاف و859 حالة.


وأوضحت الوزارة حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 159 ألفًا و570 حالة.


وأضافت أن إجمالي عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا بلغ 52 مليونًا و492 ألفًا و276 شخصًا، بينما حصل 48 ميلونًا و719 ألفًا و951 شخصًا على الجرعة الثانية، وحصل 37 مليونًا و729 ألفًا و821 شخصًا على الجرعة المعززة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن حكومته تعتزم إنهاء القيود الأخيرة حول "كورونا"، بما في ذلك العزل، قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان: "أعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19)، وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".

وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، في وقت سابق صباح اليوم، أن أكثر من 406.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و163382.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

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