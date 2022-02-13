محملًا روسيا المسئولية.. الرئيس الألماني يُحذر من اندلاع الحرب في أوروبا

أشار الرئيس الألماني، اليوم الأحد، إلى أن موسكو تتحمل "مسئولية" خطر "الحرب" في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، محاولًا توضيح موقف بلاده التي تتهم في الكثير من الأحيان بأنها متساهلة جدًا حيال موسكو.

أدلى الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير بهذه التصريحات في يوم إعادة انتخابه وعشية زيارة موضع ترقب كبير لكييف وموسكو يقوم بها المستشار أولاف شولتس الذي حذر من أن الغرب سيفرض عقوبات "فورا" على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا.

وقال الرئيس الألماني: "نحن وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية، وروسيا تتحمل مسئولية ذلك".

كان شتاينماير الاشتراكي الديمقراطي المقرب من أولاف شولتس يتحدث بعيد انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات بغالبية ساحقة من قبل هيئة انتخابية شكلّت خصيصا لذلك تضم نوابا وعددا كبيرا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.

ونال 1045 صوتًا من أصل 1045 صوتًا تم الإدلاء بها، بحيث حظي بدعم كل الأحزاب الكبرى من يسار الوسط ويمين الوسط.

تحدث شتاينماير الذي كان وزير خارجية لألمانيا على مدى سنوات عديدة، عن "تباعد" متزايد لروسيا عن أوروبا داعيًا الى إبداء حزم.

وقال وسط التصفيق: "كما هو واضح، السلام ليس أمرًا سهلًا، يجب أن نعمل بجد للحفاظ عليه، عبر الحوار، لكن عند الضرورة، عبر قول الأمور بوضوح وعبر إظهار ردع وعزيمة".

شكل ذلك بالنسبة إليه ردًا على الانتقادات العديدة في الأسابيع الماضية لموقف برلين حيال موسكو والذي اعتبر غير واضح، ولعدم إرسالها مساعدات، خصوصًا عسكرية، إلى أوكرانيا.

وقال السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك في مقابلة مع الإذاعة العامة الألمانية الأحد: "حان الوقت لأن تتخلى ألمانيا عن منظارها الروسي في قيادة سياستها تجاه أوكرانيا لأنه يشوّش رؤيتها". وأضاف: "إما تقرر مساعدتنا، وإما تتركنا لمصيرنا".