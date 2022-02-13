بايدن يعتزم التباحث هاتفيًا مع زيلينسكى بشأن الأزمة الأوكرانية

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التباحث مع الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقلل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت سابق من شأن التوترات الحدودية مع روسيا، قائلا إنه لم يكن هناك "أي تغيير محوري"، في الوضع، على الحدود الأوكرانية والأراضي المحتلة، في الأيام القليلة الماضية.

وحذر بايدن يوم أمس السبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "تكلفة قاسية" لأي تحرك لغزو أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس بوتين الثلاثاء المقبل.

وتوجت مكالمة استمرت لمدة ساعة بين بوتين وبايدن، والتي بدا أنها لم تحرز سوى تقدم محدود، بجولة محمومة من المباحثات بين زعماء ودبلوماسيي عدد من الدول، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين خلال أسبوع.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي(الناتو) من أن قيام روسيا بحشد قوات يبلغ قوامها حوالي 130 ألفا بالقرب من حدود أوكرانيا قد يكون استعدادا لغزو الأخيرة، بما في ذلك عبر بيلاروس من الشمال.ولكن روسيا تنفي ذلك.

وفشلت الجهود الدبلوماسية المبذولة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية في تخفيف التوتر السبت، مع تأكيد البيت الأبيض أن روسيا ستواجه "كلفة باهظة وفورية" إذا غزت جارتها، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية.



من جهته، ندد الكرملين بتصريحات الدول الغربية حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا، معتبرًا أنها "تكهنات استفزازية" يمكن أن تقود إلى نزاع في الدولة السوفيتية السابقة، وفق ما جاء في بيان له حول المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.



وبدأ التوتر قبل أسابيع عقب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود.



ووفق البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي خلال محادثة هاتفية إنه "إذا قامت روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا سترد بشكل حاسم وتفرض كلفة باهظة وفورية على روسيا".