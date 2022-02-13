البنتاجون: «الهجوم الروسى على أوكرانيا قد يبدأ فى أى وقت»

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" جون كيربي، اليوم الأحد، إنه لا توجد مؤشرات على سير الأمور في الاتجاه الصحيح أو لوجود نية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخفض التصعيد كما لا يوجد سبب للتفاؤل.

وقال كيربي في تصريحات إعلامية، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه يمكن تجنب الحرب في أوكرانيا، مرحبا في الوقت ذاته بتحركات الحلفاء الأوروبيين للانخراط الدبلوماسي مع بوتين، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأوضح جون كيربي أن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بداية من اليوم، لكن قال "لا يمكننا تأكيد تقارير حول استعداد روسيا لبدء الهجوم على أوكرانيا يوم الأربعاء".

من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم إن تحركت روسيا ضد أوكرانيا، كما ستواصل بلاده دعم أوكرانيا إن قامت روسيا بغزوها.

ودعا سوليفان إلى ضرورة أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة معلومات حول تخطيط لهجوم على أوكرانيا.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي "الولايات المتحدة لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم "مفاجئ" على أوكرانيا وهناك تسارع في النشاط العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية".

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها تعتقد أن الرئيس اللروسي فلاديمير بوتين يستعد لغزو أوكرانيا لكن أعربت عن أملها في أن تعمل الدبلوماسية.

وأعلنت حكومة أوكرانيا في وقت سابق بأنها "تتعهد" بترك مجالها الجوي مفتوحا رغم "التهديد الروسي"، مشيرة إلى أن المجال الجوي سيبقى مفتوحا كما تعمل على منع المخاطر لشركات الطيران المدني.

من جهتها خفضت برلين سقف التوقعات" فيما يخص نتائج اللقاء المرتقب بين المستشار الألماني والرئيس الروسي، مشيرة إلى أن المستشار الألماني سيناقش في زيارته إلى موسكو وكييف "خفض التوترات العسكرية واستقرار أسواق الاقتصاد".