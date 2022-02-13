الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد رشاد يستعد لطرح «عقله صغير» فى عيد الحب

أحمد رشاد
أحمد رشاد

كشف المطرب الشاب أحمد رشاد، عن انتهائه من تصوير أغنية جديدة بعنوان "عقله صغير" على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "عقله صغير"، من كلمات وألحان تحسين موسي ، توزيع أيمن هلال ، جيتار مصطفي نصر، تسجيل وهندسة صوتية محمد الجيار.

وقال المطرب أحمد رشاد، إن أغنية "عقله صغير" تنتمي للون الرومانسي، عن قصة حب تجمع بين حبيبين في إطار ترفيهي ممتع ويجذب المستمع.

ويأتي إطلاق الكليب بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، ومن المقرر طرحها على القناة الرسمية للمطرب أحمد رشاد على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية:

بيقولي بحبك النهارده وتاني يوم يتغير 
وعلي دا الحال حبيبي معايا باينني عقله صغير!

وعليا انا من دا بـ أيه
وأستحمل كل دا ليه
وأنا إيه يصبرني عليه 
دا حب عمره صغير

لو شافني بسلم أو بتكلم 
مع غيره دي تبقي حكاية 
ونخش في س وفي ج وعتاب ملوهش نهاية

وعليا أنا من دا بـ أيه
وأستحمل كل دا ليه
وأنا ايه يصبرني عليه 
دا حب عمره صغير

مش عارف بس أفهم قلبه إني بحبه ازاي
وهو تملي يشك في حبي وديماً رايح جاي

وعليا أنا من دا بـ أيه
وأستحمل كل دا ليه
وأنا إيه يصبرني عليه 
دا حب عمره صغير 

بيقولي بحبك النهارده وتاني يوم يتغير 
وعلي دا الحال حبيبي معايا باينني عقله صغير!

وعليا أنا من دا بـ أيه
أستحمل كل دا ليه
أنا إيه يصبرني عليه 
دا حب عمره صغير

لو شافني بسلم أو بتكلم 
مع غيره دي تبقي حكاية 
ونخش في س وفي ج وعتاب ملوهش نهاية

 

على صعيد آخر، طرح أحمد رشاد مؤخرًا أغنية بعنوان "حلال فيا" وهى من كلمات محمد سعيد وألحان محمد رشاد، وتوزيع وليد صبري.

ألحان أغنية جديدة احتفالات محمد رشاد أغنية رومانسية فيديو كليب رومانسية لحان مؤخرا موقع يوتيوب الرومانسي الفيديو كليب

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