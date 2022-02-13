التموين تحرر 14 محضراً ضد أصحاب محلات تجارية ببنى سويف

تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بنى سويف سير العمل في التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 الأوكازيون الشتوي، والذي بدأ في 7 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر.

وقامت المديرية بإعداد غرفة عمليات لإحكام الرقابة وتكثيف الحملات على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون والقيام بالتحقق من سعر بيع المعلن عنها بالتصفية خلال الشهر السابق، للتأكد من عمل المحلات أوكازيونا فعليا، مع إلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة قبل التخفيضات وبعدها، مع التأكد من الحصول على تصريح الاشتراك بالأوكازيون من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية.

وبلغ عدد المشتركين بالأوكازيون 38 مشتركاً، وتم تحرير 14 محضراً ضد أصحاب محلات تجارية لقيامهم بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص.

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 6 حتى 12 فبراير الجاري "بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن و12 محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و18 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين و10محاضر للتصرف في 623 جوال دقيق مدعما و20 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد داخل المخبز و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش ومحضر لعدم وجود ماكينة لصرف الخبز.