ياسمين رئيس ومان يونايتد ضد ساوثهامبتون الأكثر بحثًا في جوجل اليوم

تصدرت أخبار فريق مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون اهتمامات المصريين اليوم الأحد وشغلت بال الكثيرين من خلال محرك (جوجل) وفقًا لما أظهرته مؤشرات البحث العالمي.

حلت ياسمين رئيس ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على جوجل بينما جاء أحمد عبدالقادر كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

مان يونايتد ضد ساوثهامبتون

واصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي، بعد التعادل مع ضيفه ساوثهامبتون بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

كان مانشستر يونايتد الأكثر سيطرة طوال أحداث الـ 45 دقيقة الأولي على حساب ساوثهامبتون، الذي تراجع دفاعيًا.

ياسمين رئيس

أثارت ياسمين رئيس الجدل بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى، أمس، فى أحد البرامج وأصبحت حديث منصات التواصل وتصدرت المشهد حيث قال زوجها إنه ليس لديه أى مانع فى أن تقدم زوجته مشاهد رومانسية فى أى عمل فنى تقدمه ولا مانع من القبلات المتبادلة ما دام فى إطار العمل الدرامى، مضيفًا أنه ليس لديه أى مانع فى أن يقال عنه زوج الممثلة.

كانت بداية ياسمين رئيس فى فيلم "فتاة المصنع" واكتشفها المخرج محمد خان ومن أهم الأفلام التى قدمتها فيلم "واحد صحيح"، مع النجم هانى سلامة وتولى إخراجه زوجها هادى الباجورى، وفيلم "هيبتا" وفيلم قمر 14" .

إجازة كيروش

يحرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على الاتصال مع جهازه المعاون خلال فترة تواجده في البرتغال؛ لقضاء إجازة بعد انتهاء مشوار المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، التي أقيمت في الكاميرون، وانتهت بوجود منتخب الفراعنة في المركز الثاني عقب خسارة المباراة النهائية ضد منتخب السنغال عن طريق ركلات الترجيح، حيث طالب معاونيه بحضور مباريات الدوري؛ للوقوف على مستوى جميع اللاعبين.

ويفتح كيروش، الباب أمام انضمام وجوده جديدة للمنتخب خلال المعسكر المقبل، المقرر انطلاقه في شهر مارس المقبل، لخوض مباراتي السنغال المحدد لهما 24 و29 من الشهر نفسه، ضمن منافسات الجولتين الحاسمتين من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، خصوصا أنّه صرح من قبل بأنّ المنتخب ليس حكراً على بعض اللاعبين، وأنّ الباب مفتوح لتواجد أي لاعب يتألق مع ناديه.