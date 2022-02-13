الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فضل شاكر يطلق أغنيته الجديدة «بجامل ناس» على «يوتيوب»

فضل شاكر
فضل شاكر

أطلق الفنان فضل شاكر، أغنيته الجديدة «بجامل ناس» من ألبومه الجديد، والمنتظر أن يطرحه بشكل كامل قريبًا. 

والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وإشراف عام إياد النقيب، وإنتاج شركة "روتانا".

ويضم ألبوم «بجامل ناس» للنجم فضل شاكر، 6 أغنيات فقط تعاون فيها مع كبار صنَّاع الموسيقى من مصر والوطن العربي. 

ومن المقرر طرحهم بشكل متتالي على مدار الأيام المقبلة عبر قناة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والعديد من المنصات الغنائية، كما كشفت الشركة المنتجة الأيام الماضية عن البوستر الدعائي للألبوم، والذي ظهر فيه فضل شاكر، وهو يرتدي معطفًَا شتويًا ويمسك في يده قبعة.

وقدم فضل شاكر، آخر أعماله الغنائية في أكتوبر الماضي، حيث طرح أغنية منفردة تحمل اسم "قاعد مكانا" عبر موقع يوتيوب والمنصات الغنائية الإلكترونية والإذاعات. 

وتعاون فضل شاكر في أغنية “قاعد مكانا” مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

كما طرح المطرب اللبناني، سبتمبر الماضي، أغنية "فستان الحلوة" على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس.

شركة روتانا فضل شاكر يوتيوب فيديوهات انا بوستر الوطن العربى فيديو كليب رياح تامر منذر رياحنه هاني محروس المطرب تامر حسين منصات عمه

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