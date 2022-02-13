الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الألمانى يناشد بوتين: فلتبحث معنا عن طريق يضمن السلام فى أوروبا

فرانك فالتر
فرانك فالتر

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بأنه يرى أن هناك مسئولية تقع على عاتق نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التصعيد في النزاع الأوكراني.

وفي الوقت ذاته دعا شتاينماير، الذي تمت إعادة انتخابه رئيسًا لألمانيا اليوم الأحد، الرئيس الروسي ليكون جزءًا من مجتمع السلام الأوروبي، وقال: "أناشد الرئيس بوتين: فلتحل الرباط عن رقبة أوكرانيا ولتبحث معنا عن طريق يضمن السلام في أوروبا".

وأضاف أنه يتعين على الرئيس الروسي ألا يرتكب خطأ الاستخفاف بقوة الديمقراطية، وأشار إلى أن الرسالة ذاتها تأتي من واشنطن وباريس وبرلين في هذه الأيام، وهي: "إننا نسعى لجوار سلمي في احترام متبادل".

يشار إلى أن الأزمة الناتجة عن زحف القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تصاعدت خلال الأيام الماضية، وتناشد كثير من الدول الغربية مواطنيها مغادرة أوكرانيا، من بينها ألمانيا.

وشدد الرئيس الألماني على ضرورة تحقيق السلام مرارًا وتكرارًا من خلال الحوار، ولكن أيضًا من خلال الوضوح والردع والتصميم إذا اقتضى الأمر.

وقال إن رسالة ألمانيا لشركاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" في شرق أوروبا هي: "يمكنكم الاعتماد علينا".

تأتي تصريحات شتاينماير وسط اتهامات من الناتو والولايات المتحدة لروسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وبررت روسيا حشد القوات بزيادة نفوذ الناتو في أوكرانيا، الذي يعتبر تهديدًا لأمنها.

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