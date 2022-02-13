بولندا تسجل 22 ألفًا و70 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 22 ألفا و70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5 ملايين و401 ألف و554 حالة.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لقناة (تي في بي ورلد) البولندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد- أنه تم أيضا تسجيل 31 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 108 آلاف و120 حالة.

وأضافت أن هناك 681 ألفا و674 حالة نشطة في جميع أرجاء البلاد، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و611 ألفا و760 شخصا.