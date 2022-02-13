فائزتان جديدتان تعلن عنهما "بونجورنو كوفي ميكس" في مسابقة الفوز بشقة كاملة التشطيب

أعلنت "بونجورنو كوفي ميكس" أسماء الفائزين السادس والسابع في المسابقة التي أطلقتها للفوز بشقة الأحلام، وهما الأستاذة شيماء حلمي علي من منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والأستاذة ياسمين محمد سيد من مدينة فيصل بمحافظة الجيزة.

وأبدت الفائزتان سعادتهما بالجائزة، وقالت الاستاذة شيماء حلمي علي "أنا بشرب بونجورنو كوفي ميكس دايما، وعرفت إن الكيس بيكسب دقايق، فبعت الكود إلى جوة الظرف وعرفت إني دخلت سحب على شقة كمان، بعدها اتصلت بيا الشركة الساعة ١١ الصبح، وقالولي إني كسبت شقة وماكنتش مصدقة، لما كلموني تاني علشان ياخدوا البيانات ابتديت أصدق، متعرفوش قد إيه كنت مستنية اليوم ده، كان بالنسبالي حلم، ربنا فعلاً بيعوض" وتوجهت بالشكر إلى بونجورنو كوفي ميكس على المصداقية والثقة قائلة: "الشركة فعلا بتحقق حلم الناس وفعلاً بتدي شقق وبتفرحهم و أحب أشكر صاحب الشركة والعاملين على المسابقة."

من جانبها قالت الأستاذة ياسمين محمد سيد: "عرفت عن المسابقة من الإعلان، كنت بشتري علب وأدخل الكود إللي جوة الظرف عادي عشان أكسب رصيد، لغاية ما كلموني وعرفت إني كسبت شقة"، أضافت: "أنا لسة لحد دلوقتي مش مصدقة، كل اللي كان في بالي إنه إعلان بس الحمدلله فزت، وأحب أشكر بونجورنو كوفي ميكس على المصداقية."

وتُجرى "بونجورنو كوفي ميكس " مسابقة العام الحالي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي برقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢١ بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبإخطار جهاز حماية المستهلك رقم ٢٠٢١/٢١٠، وتم إجراء السحب تحت اشراف عمرو طه من إدارة الرقابة والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، وفريق بونجورنو كوفي ميكس، وقد تم إجراء السحب عشوائيًا على أرقام التليفونات التي أرسلت إلى الرقم المخصص للمسابقة.

وتحرص الشركة على تقديم هدايا قيمة ومفيدة لعملائها تساهم في تحسين جودة حياتهم، ويكون لها تأثير إيجابي عليها، حيث تجري الكثير من المسابقات الكبرى سنويًا، والتي تتنوع جوائزها لتناسب مختلف فئات العملاء واحتياجاتهم، وأعلنت الشركة خلال الأسابيع الماضية أسماء خمسة فائزين، هم الأستاذة وفاء حسن إبراهيم من محافظة الجيزة، والأستاذ شريف محمود عبد العليم من الإسكندرية، والأستاذ حمدي عبد الرحمن من محافظة القاهرة، والأستاذ محمد موفق من سكان منطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، والأستاذة أميرة أشرف من محافظة بني سويف.

وتقدم المسابقة 10 شقق تمليك كاملة التشطيب، مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتتوزع أماكنها على كل محافظات مصر حتى تكون قريبة من محل إقامة الفائزين أينما كانت، ويحققوا الاستفادة القصوى منها، وذلك دون أن يتحمل الفائز أية مبالغ مادية، بما في ذلك وديعة الصيانة، حيث تتكفل شركة "نستله مصر" بكافة المبالغ المالية المطلوبة.

ولازال لدى عملاء "بونجورنو كوفي ميكس" فرصة للحصول على هدايا فورية عبارة عن دقائق مجانية من جميع مزودي الخدمة على كل شبكات المحمول عن طريق إرسال الكود الموجود داخل الكيس للرقم المخصص.