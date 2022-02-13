«الكهرباء»: كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك منشورًا توضيحيًا ضمن سياسة تقديم خدمة التوعية الثقافية التي يقوم بها الجهاز تجاه المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية في إطار المسئولية المجتمعية من قبل وزارة الكهرباء تجاه المواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم من الأجهزة الكهربائية ضد تذبذب التيار الكهربائي.

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة مفادها النصح والإرشاد للمواطنين حول كيفية تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية

١- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

٢- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).

٣- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.

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