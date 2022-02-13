وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادى الجديد

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات الهوائية من مضمار الدراجات بطول 7كم والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 300 شاب وفتاة في إطار التشجيع لممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، مشيدا بمشاركة الشباب والفتيات.

هذا، ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد تفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، الى جانب لقاء شبابي وحواري مفتوح مع أبناء المحافظة.