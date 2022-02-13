وزير الشباب والرياضة يصل الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية

استقبل اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ،صباح اليوم الاحد ، السيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عقب وصولة الى المحافظة ضمن زياراتة الميدانية للمحافظة ، والمشاركة في ماراثون الدراجات بمشاركة لفيف من أبناء المحافظة وعقد لقاء مفتوح مع شباب جامعات جنوب الوادي .

تناول اللقاء بحث الخطة الإنشائية المحددة خلال الفترة المقبلة لتطوير مراكز شباب وأندية المحافظة ، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، وسبل تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء محافظات جنوب مصر ‚ والتي يتم تنفيذها علي مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب الصعيد ، و إيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

لفت صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما من خلال مختلف المشروعات والمبادرات والبرامج التى تنفذها ، الى استثمار الطاقات الشبابية باعتبارهم اهم مشروع تستثمر فيه الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لصالح الوطن .

من جانبة تقدم اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالترحيب بوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له ، مؤكدا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى عالي من التنسيق فيما بينهما ، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التى ترتقي بشباب وأبناء المحافظة.

من المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية الى محافظة الوادي الجديد المشاركة في ماراثون الدراجات ، وتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية وعقد لقاء شبابي وحواري مفتوح مع شباب الجامعات المشارك في مهرجان العاب جامعات الجنوب .