الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز سبل مكافحة الإرهاب

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي والسفير البريطاني في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون.

وأفادت وكالة موازين نيوز العراقية، أن لقاء مستشار الأمن القومي في العراق بمكتبه اليوم الأحد، السفير البريطاني في بغداد، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي، وتدريب القوات المسلحة العراقية.

وأكد الاعرجي للسفير البريطاني، أن العراق يدعم الحوار لحل المشكلات في المنطقة، ويسعى لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي،  لمواجهة الإرهاب الذي مازال يشكل خطرا  حقيقيا، مشيرا إلى أن العراق والمملكة المتحدة يعملان على تجفيف منابع الإرهاب البشرية والمالية والإعلامية .

من جانبه أكد السفير البريطاني، التزام بلاده بدعم العراق في مواجهة داعش الإرهابي، وتقديم المشورة والتدريب.

العراق ​مطار بغداد الإرهاب بريطانيا الاعرجي

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