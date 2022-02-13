الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كريستينا فلوتور» رئيسة لجنة التحكيم بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان أسوان

مهرجان اسوان
مهرجان اسوان

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، وتضم 5 مبدعات.

وتترأس لجنة التحكيم النجمة الرومانية كريستينا فلوتور، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2012 عن دورها في فيلم وراء التلال، وتضم في عضويتها  الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو الحائزة على جائزة سيزار عام 2007، بالإضافة إلى النجمة المصرية بسمة التي شاركت في بطولة العديد من الأفلام الهامة مع مخرجين كبار مثل داوود عبد السيد ويسري نصر الله،كما شاركت في لجان تحكيم العديد من المهرجانات الكبري، والمؤلفة والمخرجة والمنتجة رحماتو كيتا مؤسسة المركز الوطني للسينما في النيجر، وأحدث أفلامها "خاتم الزفاف" يعد أول فيلم ترشحه النيجر للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي، وشاركت بأفلامها في العديد من المهرجانات الكبرى، إلى جانب الناقدة والمبرمجة الألمانية إنجريد بيرباوم التي سبق أن شاركت في لجان تحكيم مهرجانات كبرى أبرزها مهرجان برلين السينمائي، فضلًا عن كونها مبرمجة مسابقة الأفلام الوثائقية المؤهلة لجائزة الأوسكار لمهرجان انترفيلم للأفلام القصيرة.

وبدأت كريستينا فلوتور حياتها المهنية على خشبة المسرح الوطني في سيبيو، وهي فرقة مسرحية رائدة في رومانيا، حيث عملت مع مخرجين مسرحيين مرموقين وقدمت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوار في مسرحيات شكسبير وتشيخوف ويونيسكو وشتاينبك وغيرهم.

وظهرت كريستينا لأول مرة كممثلة سينمائية عام 2012، حيث قامت ببطولة فيلم "ما وراء التلال"، من إخراج المخرج الشهير كريستيان مونجيو، لتحصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن دورها في الفيلم، وتنال إشادة نقدية واسعة على المستويين المحلي والدولي، وبعد هذا الإنجاز، استمرت في التمثيل بلغتها الأم، وكذلك بالفرنسية والإنجليزية والإيطالية في العديد من الإنتاجات المشتركة مثل "مقاومة" و"حبوب" و"ريسا" و"شظايا جابي" و"هاواي" و"بموتي سينتهي العالم" و"لا تقتل" و"كارتوران" و"امرأة من هذا العصر" و"فيلتا يخدع أوسبيتا".

كما تقوم كريستينا فلوتور أيضًا بإلقاء دروس متقدمة في التمثيل لطلاب الدراما في جامعات مختلفة في رومانيا وخارجها.

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