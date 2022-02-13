وزير الشباب والرياضة يشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان ألعاب جامعات الجنوب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان العاب جامعات الجنوب والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة خلال الفترة من 10 إلى 14 من الشهر الجاري.

وكان الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور بهاء احمد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة ووفد وزارة الشباب والرياضة انطلاق فعاليات مهرجان ألعاب جامعات الجنوب في نسخته الثالثة بملاعب الصالة المغطاة بحضور وفود الجامعات حيث يتم تنفيذه في الفترة من 10 إلى 14 من فبراير الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقال حرباوي، إنه يشارك في المهرجان 11 جامعة من جامعات الجنوب، وتشمل جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأزهر بأسيوط وجامعة جنوب الوادي وجامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة النهضة وجامعة بني سويف، وجامعة دراية وسفنكس.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن مسابقات في ألعاب كرة القدم طلبة وطالبات والكرة الطائرة طلبة وطالبات وألعاب القوى، جري 100 متر، وثب طويل، دفع جلة وتنس طاولة وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي لزيارة المعالم السياحية والأثرية.