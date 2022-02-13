تشريح جثة خراط توفى بمسكنه في ظروف غامضة بمنشأة القناطر

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، تشريح جثة خراط، تم العثور على جثته، داخل مسكنه في ظروف غامضة في منشأة القناطر، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.

كانت البداية بتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بقرية أم دينار بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة خراط داخل غرفة الشقة محل سكنه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.